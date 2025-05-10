Λογαριασμός
Ινδικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν αεροπορικές βάσεις του Πακιστάν - «Η Ινδία να αναμένει την απάντηση μας» (Βίντεο)

Ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον τριών βάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν - Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή σημαντικές ζημιές

Πακιστάν

Ινδικά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων στο Πακιστάν, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου, ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους αέρος-εδάφους εναντίον των βάσεων Νουρ Χαν, Μουρίντ και Σορκότ της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

«Η Ινδία θα πρέπει τώρα να αναμένει την απάντηση μας», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

