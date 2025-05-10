Ινδικά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων στο Πακιστάν, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου, ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους αέρος-εδάφους εναντίον των βάσεων Νουρ Χαν, Μουρίντ και Σορκότ της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
#BREAKING: Multiple explosions heard at Noor Khan Air Base of Pakistan Air Force in Rawalpindi - Headquarters of the Pakistan Army. Tit for Tat action by India after Pakistan Army launched attack on India Air bases and Military Stations. pic.twitter.com/L1MqRsMY9Q— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 9, 2025
«Η Ινδία θα πρέπει τώρα να αναμένει την απάντηση μας», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.
