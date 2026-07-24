Το Πακιστάν εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των διακοπέντων συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν πέντε μήνες, σύμφωνα με τρεις πακιστανικές πηγές. Η πρωτοβουλία φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από παρέμβαση της Κίνας.

Διερευνητικές συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών του Ιράν, Εσκαντάρ Μομενί, στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα, της δεύτερης μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Μομενί, ο οποίος θεωρείται ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, συναντήθηκε με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του στρατού, Ασίμ Μουνίρ, όπως προκύπτει από επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Και οι τρεις πηγές υπογράμμισαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ πλήττει την Κίνα

Το Πακιστάν βρίσκεται σε ολοένα και πιο περίπλοκη θέση ως πιθανός μελλοντικός διαμεσολαβητής. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το φιλοϊρανικό κίνημα των Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, στενού συμμάχου του Ισλαμαμπάντ, η οποία υπέγραψε πέρυσι σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας με το Πακιστάν.

Το Πακιστάν εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη χρηματοοικονομική στήριξη της Σαουδικής Αραβίας και έχει καταδικάσει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι εναντίον της. Ωστόσο, μια στάση που θα θεωρηθεί υπερβολικά ευνοϊκή προς τις ιρανικές θέσεις θα μπορούσε να προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Ριάντ.

Από την άλλη πλευρά, το Ισλαμαμπάντ εξαρτάται επίσης από την Κίνα, η οποία αποτελεί σημαντικό οικονομικό υποστηρικτή του και έχει ισχυρό συμφέρον να βρεθεί διπλωματική λύση που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των βασικών εμπορικών οδών στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, συζήτησε επίσης τη νέα διπλωματική πρωτοβουλία για τη Μέση Ανατολή με Κινέζους αξιωματούχους κατά την επίσκεψή του στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

«Οι Κινέζοι είναι δυσαρεστημένοι, επειδή οι επιθέσεις του Ιράν σε άλλα κράτη του Κόλπου και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ πλήττουν τα συμφέροντά τους», δήλωσε Πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος. Παράλληλα, οι διαταραχές στην Ερυθρά Θάλασσα επηρεάζουν έναν ακόμη ζωτικής σημασίας εμπορικό διάδρομο για το Πεκίνο.

Σε ανακοίνωσή του, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «η Κίνα υποστηρίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και άλλων πλευρών».

Πρόσθεσε ακόμη ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει να «διαδραματίζει ενεργό ρόλο για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου το συντομότερο δυνατό».

Απαραίτητη η παύση των επιθέσεων, λέει αξιωματούχος

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και ο βασικός αγοραστής του εξαγόμενου ιρανικού πετρελαίου, παρά τις διεθνείς κυρώσεις, επωφελούμενη από τις σημαντικές εκπτώσεις στην τιμή του. Τα τελευταία χρόνια, το Πεκίνο έχει επίσης ενισχύσει τη συνεργασία του με το Ιράν στον τομέα της ασφάλειας, παρέχοντας εξαρτήματα διπλής χρήσης, εξοπλισμό για μικροτσίπ και συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, αν και δεν έχει προσφέρει ανοιχτά στρατιωτική βοήθεια από την έναρξη του πολέμου.

Η Κίνα στηρίζει σταθερά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και είχε ήδη αποστείλει τον Μάρτιο ειδικό απεσταλμένο της για περιοδεία διπλωματικών επαφών στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν τον Ιούνιο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, έπειτα από διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ. Το μνημόνιο προέβλεπε περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας.

Ωστόσο, οι έμμεσες συνομιλίες δεν οδήγησαν σε πρόοδο. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων και οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού τους, απειλώντας να δημιουργήσουν ένα δεύτερο σημείο ασφυξίας για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, παράλληλα με το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η νέα αυτή κλιμάκωση αυξάνει τόσο τη σημασία όσο και τις δυσκολίες της τελευταίας διπλωματικής προσπάθειας του Πακιστάν.

Σύμφωνα με Πακιστανό αξιωματούχο, η παύση των επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας και άλλων κρατών του Κόλπου αποτελεί πλέον «απαραίτητη προϋπόθεση για την επανέναρξη οποιωνδήποτε συνομιλιών». Όπως πρόσθεσε, το μήνυμα αυτό έχει ήδη μεταφερθεί από το Πακιστάν προς το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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