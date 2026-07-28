Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν καταδίκασε «έντονα» τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντάς τες «προκλητικές» πράξεις που αποτελούν «σοβαρή απειλή» για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε την «ακλόνητη υποστήριξή» του στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την ειρήνη και την ευημερία του βασιλείου, λέγοντας ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να υποστηρίξει τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

🔈 PR No. 1️⃣9️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣



Pakistan Condemns Drone Attacks Against the Kingdom of Saudi Arabia



🔗⬇️ pic.twitter.com/iL1ymildlq — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) July 27, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.