Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν καταδίκασε «έντονα» τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντάς τες «προκλητικές» πράξεις που αποτελούν «σοβαρή απειλή» για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.
Το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε την «ακλόνητη υποστήριξή» του στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την ειρήνη και την ευημερία του βασιλείου, λέγοντας ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να υποστηρίξει τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.
🔈 PR No. 1️⃣9️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) July 27, 2026
Pakistan Condemns Drone Attacks Against the Kingdom of Saudi Arabia
🔗⬇️ pic.twitter.com/iL1ymildlq
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