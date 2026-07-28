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Το Πακιστάν καταδίκασε τις επιθέσεις με drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας

Το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε την «ακλόνητη υποστήριξή» του στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την ειρήνη και την ευημερία του βασιλείου

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Σαουδική Αραβία

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν καταδίκασε «έντονα» τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντάς τες «προκλητικές» πράξεις που αποτελούν «σοβαρή απειλή» για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε την «ακλόνητη υποστήριξή» του στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την ειρήνη και την ευημερία του βασιλείου, λέγοντας ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να υποστηρίξει τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σαουδική Αραβία Επίθεση μη επανδρωμένα αεροσκάφη Πακιστάν Κρίση στη Μέση Ανατολή
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