Πακιστάν: Δύο παιδιά απεγκλωβίστηκαν από τo τελεφερίκ που κινδυνεύει να πέσει στο κενό από ύψος 274 μέτρων

Ο πακιστανικός στρατός έχει διασώσει δύο παιδιά από τους συνολικά οκτώ εγκλωβισμένους σε καμπίνα τελεφερίκ, η οποία ακινητοποιήθηκε πάνω από φαράγγι όταν έσπασε ένα από τα καλώδια που την κρατούσαν σήμερα το πρωί. Την επιχείρηση διάσωσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Επτά μαθητές και ένας δάσκαλος εγκλωβίστηκαν στον αναβατήρα γύρω στις 7.00 τοπική ώρα (5.00 ώρα Ελλάδας) ενώ πήγαιναν στο σχολείο σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή στην Μπαταγκράμ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια του Ισλαμαμπάντ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δύο παιδιά έχουν τώρα διασωθεί, δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης και περιφερειακός αξιωματούχος. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες.

Video of latest rescue



Another student rescued by the local people and the rest of the effort is still on..#Battagram #Pakistan #Battagram #helicopter #chairlift pic.twitter.com/fWENYNO8Qd