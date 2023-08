Συνελήφη μεσίτης εξαιτίας της μεταβίβασης διαμερίσματος σε... σκύλο (βίντεο)

Ο διευθύνων σύμβουλος μεσιτικής εταιρείας στο Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα καθώς συνελήφθη επειδή διεκπεραίωσε τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε σκύλο και μάλιστα και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για «προσβολή των χρηστών ηθών»!

Η έρευνα εναντίον του ξεκίνησε «μετά τη μετάδοση βίντεο που εικονίζει την υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης διαμερίσματος σε σκύλο από μεσιτική εταιρεία στη δυτική Τεχεράνη», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της αστυνομίας που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Στο βίντεο, που γνώρισε τεράστια διάδοση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ζευγάρι δηλώνει πως θέλει να γράψει διαμέρισμα στο σκυλάκι του, τον Τσέστερ -ένα Σι Τσου-, ελλείψει κληρονόμων.

Στα πλάνα, ο μικρόσωμος λευκός σκύλος, πάνω στο γραφείο του μεσίτη, υπογράφει το συμβόλαιο με τη βοήθεια γυναίκας, που τον κατευθύνει προκειμένου να αφήσει το αποτύπωμα της πατούσας του στο έγγραφο.

A real estate agency has been shut down and its owner arrested in Iran after a video went viral of the property agency transferring the ownership of an apartment to a dog upon the dog owner's request.https://t.co/6JnmcD7CbN pic.twitter.com/9F8zbSVPsC