Νέο, εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, επαναφέροντας τις απευθείας αμερικανικές επιχειρήσεις στο ιρανικό έδαφος έπειτα από ολιγοήμερη παύση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα «ισχυρό κύμα πληγμάτων» εναντίον δεκάδων στόχων των Φρουρών της Επανάστασης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θέσεις παράκτιας επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ιρανικές θαλάσσιες στρατιωτικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι επιθέσεις αποτέλεσαν άμεση απάντηση στην εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Η αμερικανική πλευρά ανακοίνωσε ότι όλοι οι πύραυλοι που στοχοποίησαν την Ιορδανία αναχαιτίστηκαν και χαρακτήρισε την ιρανική ενέργεια απόπειρα «αιφνιδιαστικού» πλήγματος κατά των δυνάμεών της στην περιοχή.

Η νέα αμερικανική επιχείρηση ήταν μεγαλύτερης έκτασης από τα περιορισμένα πλήγματα που είχαν προηγηθεί, χωρίς όμως να συνιστά, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται η Wall Street Journal, πλήρη επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις.

Η προειδοποίηση Τραμπ και οι πέντε ιρανικοί πύραυλοι

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των επιθέσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) είχε προαναγγείλει σκληρή στρατιωτική απάντηση, δηλώνοντας ότι είχε έρθει «η σειρά» των ΗΠΑ να πλήξουν το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε πέντε πυραύλους κατά των αμερικανικών δυνάμεων και ότι το σύνολό τους αναχαιτίστηκε. Πρόσθεσε ότι το Ιράν γνώριζε πως επίκεινται αντίποινα, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συμφωνίας.

Οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν περιοχές όπως το νησί Κεσμ, το Αμπαντάν και η Αχβάζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και τοπικούς αξιωματούχους. Αναφορές υπήρξαν επίσης για εκρήξεις στο Κις, στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο Μπουσέρ.

Το Κεσμ βρίσκεται κοντά στο Στενό του Ορμούζ και συνδέεται με την αποθήκευση ιρανικών επιθετικών σκαφών, drones, θαλάσσιων ναρκών και άλλου στρατιωτικού υλικού. Η επιλογή του ως στόχου υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον περιορισμό της ιρανικής δυνατότητας να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Επίθεση με drone σε μονάδα LNG στην Αίγυπτο

Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο ανησυχίας άνοιξε στη Μεσόγειο, μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) στο λιμάνι της Νταμιέτα, στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey, το drone έπληξε το Energos Winter, πλωτή μονάδα LNG αμερικανικών συμφερόντων. Η φωτιά που εκδηλώθηκε επεκτάθηκε στη συνέχεια στο πλοίο αποθήκευσης LNG GasLog Salem, ελληνικών συμφερόντων, το οποίο βρισκόταν επίσης στο λιμάνι.

Το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Μέχρι στιγμής, καμία χώρα ή οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Πετρελαίου επιβεβαίωσε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο λιμάνι, χωρίς όμως να αποδώσει επισήμως το περιστατικό σε επίθεση με drone ή να διευκρινίσει τα αίτιά του. Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και της ναυτιλιακής αγοράς εκτίμησαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για την επίθεση στην Νταμιέτα, αλλά ότι αναμένει τις σχετικές αναφορές προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το περιστατικό συνδέεται με το Ιράν.

Το Energos Winter ανήκει στην αμερικανική Energos Infrastructure και έχει αποθηκευτική ικανότητα 138.250 κυβικών μέτρων LNG. Η τεχνική και εμπορική διαχείρισή του, καθώς και η διαχείριση των ζητημάτων ασφαλείας, πραγματοποιούνται από την αμερικανική Wilhelmsen Ship Management.

Μια επιβεβαιωμένη επίθεση του Ιράν ή συμμαχικών του δυνάμεων σε αιγυπτιακό έδαφος θα αποτελούσε σημαντική διεύρυνση της σύγκρουσης. Προς το παρόν, ωστόσο, η ταυτότητα του επιτιθέμενου παραμένει άγνωστη.

Καταριανό δεξαμενόπλοιο LNG διέσχισε το Ορμούζ

Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο ελέγχεται από την QatarEnergy, εξήλθε κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Στενό του Ορμούζ, σηματοδοτώντας την πρώτη ανάλογη διέλευση που καταγράφεται από τις 11 Ιουλίου.

Πρόκειται για το Al Areesh, το οποίο είχε φορτώσει LNG στον τερματικό σταθμό Ras Laffan του Κατάρ μεταξύ 4 και 6 Ιουλίου. Σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών ανάλυσης Kpler και LSEG, το πλοίο διέσχισε το Στενό τη νύχτα της 29ης Ιουλίου.

Τα δεδομένα της LSEG δείχνουν ότι το δεξαμενόπλοιο κατευθύνεται προς το λιμάνι Πορτ Κασίμ του Πακιστάν, με εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης την 31η Ιουλίου.

Η αναχώρηση του Al Areesh αποτελεί την πρώτη έξοδο δεξαμενόπλοιου LNG που ελέγχεται από την QatarEnergy μετά το πλήγμα στο Al Rekayat στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με το Reuters.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι το καταριανό πλοίο διήλθε από την καθορισμένη από το Ιράν διαδρομή στο Στενό, με την άδεια της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, το Mraweh LNG, το οποίο είχε εντοπιστεί τελευταία φορά εκτός του Στενού στις 24 Ιουλίου χωρίς φορτίο, επανεμφανίστηκε την Πέμπτη εντός της θαλάσσιας οδού. Το πλοίο, που ελέγχεται από την Adnoc Gas, παρέμενε σε κατάσταση έρματος.

Συνολικά, δώδεκα εμπορικά πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ την Τετάρτη, με έξι να εισέρχονται και έξι να εξέρχονται, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Αμερικανοσαουδαραβικά πλήγματα στο Ιράκ

Η κλιμάκωση δεν περιορίζεται στο Ιράν και στην Αίγυπτο. Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν εχθές κοινές επιθέσεις εναντίον φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ, σηματοδοτώντας την πρώτη δημόσια και άμεση συμμετοχή του Ριάντ σε τέτοιου είδους επιχείρηση στο πλαίσιο της σύγκρουσης.

Οι ιρακινές Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 20 μαχητές τους σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν.

Η ιρακινή προεδρία καταδίκασε τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας. Η ανοιχτή στρατιωτική εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας προσθέτει μία ακόμη διάσταση σε μια σύγκρουση που γίνεται ολοένα περισσότερο απρόβλεπτη.

Σε κρίσιμη καμπή η σύγκρουση

Οι τελευταίες εξελίξεις αποτυπώνουν πλέον μια σύγκρουση με πολλαπλά και αλληλοσυνδεόμενα μέτωπα: αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος, ιρανικά πλήγματα κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ και ένα σοβαρό περιστατικό σε κρίσιμη ενεργειακή εγκατάσταση της Αιγύπτου.

Οι περιφερειακές προσπάθειες διαμεσολάβησης συνεχίζονται, αλλά οι προοπτικές αποκλιμάκωσης εμφανίζονται περιορισμένες, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν επιθέσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.