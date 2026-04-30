Σε καταγγελία ενάντια στις ενέργειες των ναυτικών δυνάμεων του Ισραήλ προχώρησε σήμερα μέσω του X ο Παγκόσμιος Στολίσκος Sumud, ο οποίος κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι άφησε εσκεμμένα εκατοντάδες πολίτες αβοήθητους στη μέση του πελάγους και εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο Στολίσκος αναφέρει ότι η τακτική αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου ισραηλινού δόγματος που εφαρμόζεται στη Γάζα, λέγοντας ότι το Ισραήλ «δημιουργεί τις συνθήκες θανάτου, σαμποτάρει τα μέσα επιβίωσης και στη συνέχεια περιμένει τη «φύση» ή τις «περιστάσεις» να ολοκληρώσουν τη δουλειά».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Απόψε, ο κόσμος γίνεται μάρτυρας της εξαγωγής του δόγματος του ισραηλινού στρατού περί «σχεδιασμένης εγκατάλειψης». Σε μια βίαιη επιδρομή σε διεθνή ύδατα, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν, επιβιβάστηκαν και αχρήστευσαν συστηματικά διάφορα σκάφη του Στόλου Global Sumud.

Αφού κατέστρεψε κινητήρες και διέλυσε τα συστήματα πλοήγησης, ο στρατός αποχώρησε - αφήνοντας εσκεμμένα εκατοντάδες πολίτες εγκλωβισμένους σε ακυβέρνητα, κατεστραμμένα σκάφη, ακριβώς στην πορεία μιας επερχόμενης σφοδρής καταιγίδας. Επιπλέον, οι επικοινωνίες με πολλαπλά σκάφη έχουν υποστεί παρεμβολές, διακόπτοντας τη δυνατότητά τους να συντονιστούν ή να εκπέμψουν σήμα κινδύνου.

Ενώ οι συμμετέχοντες στον στόλο βρίσκονται αντιμέτωποι με μια υπολογισμένη θανατηφόρα παγίδα στη θάλασσα, ο λαός της Γάζας παραμένει ο πρωταρχικός στόχος μιας ανελέητης, πολυετούς εκστρατείας λιμοκτονίας και σφαγής. Η λογική που εφαρμόζεται απόψε είναι η ίδια: το ισραηλινό κράτος δημιουργεί τις συνθήκες θανάτου, σαμποτάρει τα μέσα επιβίωσης και στη συνέχεια περιμένει τη «φύση» ή τις «περιστάσεις» να ολοκληρώσουν τη δουλειά.

Tonight, the world is witnessing the export of the Israeli military’s doctrine of engineered abandonment. In a violent raid in international waters, Israeli naval forces have intercepted, boarded, and systematically disabled various boats of the Global Sumud Flotilla.



After… pic.twitter.com/lXFp6c0tzV — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026

Βίντεο και χρονοδιάγραμμα της αναχαίτισης

Παράλληλα, ο Στολίσκος αναδημοσίευσε και νέο βίντεο από το μπλοκάρισμα του ισραηλινού ναυτικού, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα το χρονικό της επίθεσης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει:

Περίπου 58 σκάφη πλέουν σε διεθνή ύδατα, εκατοντάδες μίλια μακριά από τη Γάζα.

00:00 (Ώρα Ελλάδος) – Ισραηλινά ταχύπλοα και drones προσεγγίζουν τον στόλο.

00:30 (Ώρα Ελλάδος) – Οι δυνάμεις δηλώνουν την ταυτότητά τους και διατάζουν αλλαγή πορείας.

00:30 (Ώρα Ελλάδος) – Στόχευση με λέιζερ και όπλα· δίνεται εντολή στους ακτιβιστές να γονατίσουν.

00:45 (Ώρα Ελλάδος) – Παρεμβολές στις επικοινωνίες· αποστολή σήματος SOS προς το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα.

01:30 (Ώρα Ελλάδος) – Διακοπή επαφής με 11 σκάφη καθώς το ναυτικό ξεκινά τις κατασχέσεις.

05:00 (Ώρα Ελλάδος) – Ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάζονται και αναχαιτίζουν σκάφη κοντά στην Κρήτη.

📌 TIMELINE – Global Sumud Flotilla near Crete



🗓️ April 29, 2026

📍 Around 58 vessels sail in international waters, hundreds of miles from Gaza



🕘 21:00 GMT – Israeli speedboats, drones approach flotilla

🕤 21:30 GMT – Forces identify themselves, order course change

🕤 21:30… pic.twitter.com/2WtkWRB5fN — Anadolu English (@anadoluagency) April 30, 2026

Πηγή: skai.gr

