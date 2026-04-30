Ο Τραμπ εξετάζει με τον διοικητή της CENTCOM σχέδια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Ενημέρωση από τον διοικητή της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, θα έχει σήμερα, Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), η οποία θα αφορά νέα σχέδια σχετικά με πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, αναφέρουν πηγές στο Axios.

Η συνάντηση αυτή υποδηλώνει πως ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, είτε για να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις είτε για να δώσει το τελικό χτύπημα στο Ιράν πριν τερματιστεί ο πόλεμος.

Η CENTCOM φαίνεται πως έχει καταρτίσει σχέδιο για μια «σύντομη αλλά ισχυρή» σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν, που πιθανότατα θα περιλαμβάνει στόχους σε υποδομές, με την ελπίδα να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, αναφέρουν χαρακτηριστικά τρεις πηγές.

Ένα άλλο σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί στον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη τμήματος του Στενού του Ορμούζ, με στόχο την επαναλειτουργία του για την εμπορική ναυτιλία. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χερσαίες δυνάμεις.

Μια άλλη επιλογή που έχει συζητηθεί στο παρελθόν και ενδέχεται να αναφερθεί στην ενημέρωση είναι να γίνει μια επιχείρηση από τις ειδικές δυνάμεις με σκοπό την εξασφάλιση των αποθεμάτων του Ιράν σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη στο Axios πως θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς». Δύο πηγές ανέφεραν στο αμερικανικό μέσο πως ο Τραμπ θεωρεί επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως το κύριο μέσο πίεσης που διαθέτει, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, αν το Ιράν εξακολουθεί να μην υποχωρεί.

Και οι στρατιωτικοί σχεδιαστές των ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο το Ιράν να αναλάβει στρατιωτική δράση κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ως αντίποινα για τον αποκλεισμό.

Πηγή: skai.gr

