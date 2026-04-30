Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό προσήγαγε περίπου 175 ακτιβιστές μέλη του Παγκόσμιου Στολίσκου για την Ελευθερία που έπλεε προς τη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Συνολικά, το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε στη διάρκεια της νύχτας 21 από τα 58 σκάφη του Global Sumud Flotilla κοντά στο νησί της Κρήτης, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από το Ισραήλ. Τα υπόλοιπα σκάφη έχουν προειδοποιηθεί να αλλάξουν πορεία, διαφορετικά θα αναχαιτιστούν και αυτά.

Σε ανάρτησή του στο X, το ΥΠΕΞ του Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ορισμένους από τους ακτιβιστές «να περνούν ευχάριστα πάνω σε ισραηλινά σκάφη», προσθέτοντας ότι «περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 σκάφη του στολίσκου των προφυλακτικών κατευθύνονται τώρα ειρηνικά προς το Ισραήλ».

Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel.



In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels pic.twitter.com/0sz8kDpKLX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 30, 2026

Χθες το βράδυ, το υπουργείο δημοσίευσε βίντεο που έδειχνε «προφυλακτικά και ναρκωτικά» τα οποία, όπως ανέφερε, βρέθηκαν σε ένα από τα σκάφη.

Πηγή: skai.gr

