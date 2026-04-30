Για κατάσχεση πλοίων της αποστολής Global Sumud Flotilla, σε διεθνή ύδατα, κατηγόρησε το Ισραήλ η ειδική εισηγήτρια του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, κάνοντας λόγο για πρακτικές που υπερβαίνουν τα σύνορα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αλμπανέζε διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν το Ισραήλ να επιτίθεται και να καταλαμβάνει πλοία σε διεθνή ύδατα, κοντά στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

«Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται στο Ισραήλ να επιτίθεται και να καταλαμβάνει πλοία σε διεθνή ύδατα, στα ανοικτά της Ελλάδας/Ευρώπης; Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς για το Ισραήλ και την ηγεσία του, αυτό θα έπρεπε να προκαλεί σοκ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για απαρτχάιντ χωρίς σύνορα», ανέφερε συγκεκριμένα στην ανάρτησή της η Αλμπανέζε.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης διεθνούς κριτικής για τις ενέργειες του Ισραήλ στη θάλασσα, καθώς και της ευρύτερης συζήτησης γύρω από τη νομιμότητα τέτοιων επιχειρήσεων σε διεθνή ύδατα.

Σημειώνεται ότι η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ συνόδευσε τη δήλωσή της με ανάρτηση του Γιάννη Βαρουφάκη ο οποίος ανέφερε ότι είχε συνομιλία με φίλους του από το «Global Sumud Flotilla» οι οποίοι του είπαν παρενοχλήθηκαν από ισραηλινά σκάφη και drones.

ALARM!

How on earth is possible that Israel is allowed to assault and seize vessels in international waters just off Greece/Europe? Besides what you can think of Apartheid Israel and its genocidal leaders, this should send shock waves across Europe.



Apartheid without borders. https://t.co/OELJPX9Hf8 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) April 30, 2026

Πηγή: skai.gr

