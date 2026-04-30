Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, παρέχοντας την πρώτη επίσημη εκτίμηση του στρατιωτικού κόστους της σύγκρουσης.

Μόλις έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη μάχη για να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί σημειώνουν άνοδο στις δημοσκοπήσεις, καθώς προσπαθούν να συνδέσουν τον αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν με το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας.

Ο Τζουλς Χερστ, αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας, δήλωσε στους βουλευτές της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων προοριζόταν για πολεμοφόδια, σημειώνει το Reuters.

Ο Χερστ δεν διευκρίνισε τι περιελάμβανε αυτή η εκτίμηση κόστους και αν έλαβε υπόψη τα προβλεπόμενα έξοδα για την ανοικοδόμηση και την επισκευή των υποδομών των βάσεων στη Μέση Ανατολή που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, απάντησε στον Χερστ: «Χαίρομαι που απαντήσατε σε αυτή την ερώτηση. Επειδή το ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και κανείς δεν μας έχει δώσει το ποσό».

Το κόστος των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων ισούται με ολόκληρο τον προϋπολογισμό της NASA για φέτος.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς το Πεντάγωνο κατέληξε στο ποσό των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεδομένου ότι μια πηγή είχε δηλώσει στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εκτιμούσε ότι οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου είχαν κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι το κόστος ήταν δικαιολογημένο, δεδομένου του στόχου των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα.

«Τι θα πληρώνατε για να διασφαλίσετε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνική βόμβα; Τι θα πληρώνατε;», ρώτησε ο Χέγκσεθ απευθυνόμενος στους Δημοκρατικούς βουλευτές.

Ο Χέγκσεθ προσπάθησε να υπερασπιστεί τον πόλεμο στο Ιράν, επικρίνοντας τους Δημοκρατικούς ως «ανίκανους».

«Το αποκαλείτε τέλμα, κάνοντας προπαγάνδα υπέρ των εχθρών μας; Ντροπή σας για αυτή τη δήλωση», είπε ο Χέγκσεθ και επέκρινε τους «απερίσκεπτους, ανίκανους και ηττοπαθείς» Δημοκρατικούς του Κογκρέσου.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

