Το Ισραήλ άρχισε να θέτει υπό τον έλεγχό του πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τα παράλια, μετέδωσε απόψε το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο μια στρατιωτική πηγή.

Δεν διευκρινίστηκε πού βρίσκονται και πόσα είναι αυτά τα σκάφη.

Στις 12 Απριλίου, ένας δεύτερος στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Πριν από λίγο, η αποστολή βοήθειας του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, η οποία αποτελείται από 58 πλοία, ανέφερε ότι ισραηλινά ταχύπλοα έχουν προσεγγίσει τα πλοία τους.

«Στρατιωτικά ταχύπλοα τα οποία αυτοπροσδιορίζονταν ως «Ισραηλινά» πλησίασαν τα σκάφη μας και έστρεψαν λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα εφόδου, διατάζοντας τους συμμετέχοντες να καθίσουν μπροστά από τα σκάφη και να γονατίσουν», ανέφεραν οι διοργανωτές σε σχετική ανάρτηση στο Χ.

«Οι επικοινωνίες των σκαφών έχουν διακοπεί και εκδόθηκε σήμα SOS.»

Our boats were approached by military speedboats, self-identified as “israel”, pointing lasers and semi-automatic assault weapons ordering participants to the front of the boats and to get on their hands and knees.



Boat communications are being jammed and a SOS was issued. pic.twitter.com/qjkFKLjqPw — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Στα ανοιχτά της Κρήτης

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης, η νηοπομπή των ακτιβιστών που πλέει προς τη Γάζα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στην ελληνική πλευρά και πιο συγκεκριμένα στα ανοιχτά της Κρήτης, σε μεγάλη απόσταση από τα παράλια της Γάζας.

BREAKING: Israeli security sources say the Navy has begun intercepting the Global Sumud Flotilla, the activist convoy sailing toward Gaza in an attempt to challenge Israel’s naval blockade.



Tracking data shows the flotilla, made up of 58 vessels, is currently near the Greek… pic.twitter.com/tD18zf8CVB — Jewish Breaking News (@JBreakingNews) April 29, 2026

«Αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης»

Η ομάδα δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο ακούγεται αξιωματικός του ισραηλινού ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.

«Αυτό είναι το ισραηλινό ναυτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Πηγαίνετε στο μπροστινό μέρος του σκάφους, αλλιώς θα χρησιμοποιήσουμε βία».

«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ», ακούγεται να λέει.

Recording from the Open Arms ship, shared with Drop Site contributor Noa Avishag Schnall, shows Israeli military contacting the vessel: pic.twitter.com/sWZHbyUGlw — Drop Site (@DropSiteNews) April 29, 2026

«Επτά σκάφη έχουν ήδη αναχαιτιστεί»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα Ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη έχουν περικυκλώσει τα πλοία του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, εκδίδοντας απειλές βίας και κράτησης εναντίον των ακτιβιστών που βρίσκονται σε αυτά. Η επικοινωνία μεταξύ τους έχει χαθεί, ενώ τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουλάχιστον 7 σκάφη έχουν ήδη αναχαιτιστεί καθώς η επίθεση συνεχίζεται.

Israeli Navy vessels reportedly approached and fired warning shots at one of the vessels of the Global Sumud Flotilla, about 80–100 nautical miles south of Kalamata, Greece pic.twitter.com/Yx8Qsphd5h — VolgaLad (@cym27s) April 29, 2026

Πηγή: skai.gr

