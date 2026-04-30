Ισραηλινά ταχύπλοα μπλόκαραν τα πλοία του Παγκόσμιου στολίσκου για τη Γάζα στα ανοιχτά της Κρήτης - Ηχητικό ντοκουμέντο

Πλησίασαν τα σκάφη μας και έστρεψαν λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα, διατάζοντάς μας να καθίσουμε μπροστά από τα σκάφη και να γονατίσουμε, ανέφερε η ομάδα

UPDATE: 02:03
Sumud

Το Ισραήλ άρχισε να θέτει υπό τον έλεγχό του πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τα παράλια, μετέδωσε απόψε το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο μια στρατιωτική πηγή.

Δεν διευκρινίστηκε πού βρίσκονται και πόσα είναι αυτά τα σκάφη.

Στις 12 Απριλίου, ένας δεύτερος στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Πριν από λίγο, η αποστολή βοήθειας του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, η οποία αποτελείται από 58 πλοία, ανέφερε ότι ισραηλινά ταχύπλοα έχουν προσεγγίσει τα πλοία τους.

«Στρατιωτικά ταχύπλοα τα οποία αυτοπροσδιορίζονταν ως «Ισραηλινά» πλησίασαν τα σκάφη μας και έστρεψαν λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα εφόδου, διατάζοντας τους συμμετέχοντες να καθίσουν μπροστά από τα σκάφη και να γονατίσουν», ανέφεραν οι διοργανωτές σε σχετική ανάρτηση στο Χ.

«Οι επικοινωνίες των σκαφών έχουν διακοπεί και εκδόθηκε σήμα SOS.»

Στα ανοιχτά της Κρήτης

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης, η νηοπομπή των ακτιβιστών που πλέει προς τη Γάζα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στην ελληνική πλευρά και πιο συγκεκριμένα στα ανοιχτά της Κρήτης, σε μεγάλη απόσταση από τα παράλια της Γάζας.

«Αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης»

Η ομάδα δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο ακούγεται αξιωματικός του ισραηλινού ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.

«Αυτό είναι το ισραηλινό ναυτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιβιβαστούμε στο πλοίο. Πηγαίνετε στο μπροστινό μέρος του σκάφους, αλλιώς θα χρησιμοποιήσουμε βία».

«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ», ακούγεται να λέει.

«Επτά σκάφη έχουν ήδη αναχαιτιστεί»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα Ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη έχουν περικυκλώσει τα πλοία του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, εκδίδοντας απειλές βίας και κράτησης εναντίον των ακτιβιστών που βρίσκονται σε αυτά. Η επικοινωνία μεταξύ τους έχει χαθεί, ενώ τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουλάχιστον 7 σκάφη έχουν ήδη αναχαιτιστεί καθώς η επίθεση συνεχίζεται.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
