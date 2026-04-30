Το Ισραήλ έθεσε υπό τον έλεγχό του τουλάχιστον επτά πλοία του Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud, της αποστολής που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στα ανοιχτά της Κρήτης.

Με ανάρτησή του στο Χ, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε βίντεο από ένα από τα πλοία που αναχαιτίστηκαν, πάνω στο οποίο, ισχυρίζεται ότι, εντοπίστηκαν ευρήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με είδη ιατρικής βοήθειας.

«Αυτή είναι η "ιατρική βοήθεια" που βρέθηκε στον στολίσκο: προφυλακτικά και ναρκωτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Πηγή: skai.gr

