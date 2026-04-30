Το ΥΠΕΞ του Ισραήλ κατήγγειλε «ευρήματα» σε πλοίο του Στολίσκου για τη Γάζα - Δείτε βίντεο

Με ανάρτησή του στο Χ, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε βίντεο από πλοίο που αναχαιτίστηκε - «Αυτή είναι η ιατρική βοήθεια» ανέφερε

«Ευρήματα» σε πλοίο του Global Sumud Flotilla

Το Ισραήλ έθεσε υπό τον έλεγχό του τουλάχιστον επτά πλοία του Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud, της αποστολής που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στα ανοιχτά της Κρήτης.

Με ανάρτησή του στο Χ, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε βίντεο από ένα από τα πλοία που αναχαιτίστηκαν, πάνω στο οποίο, ισχυρίζεται ότι, εντοπίστηκαν ευρήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με είδη ιατρικής βοήθειας.

«Αυτή είναι η "ιατρική βοήθεια" που βρέθηκε στον στολίσκο: προφυλακτικά και ναρκωτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

TAGS: στόλος Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ
