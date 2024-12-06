Παγκόσμια Τράπεζα : Αποδεσμεύει 100 δισεκ. δολάρια για τη στήριξη των πιο φτωχών χωρών

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι η Διεθνής Αναπτυξιακή Ένωση (IDA) θα αποδεσμεύσει ποσό ρεκόρ 100 δισεκ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση των πιο φτωχών χωρών του κόσμου.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται μετά το πέρας μιας διαδικασίας συγκέντρωσης πόρων, η οποία επέτρεψε τη συγκέντρωση 23,7 δισεκ. δολαρίων σε διάστημα ενός έτους, επεσήμανε εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Πρόκειται για μικρή αύξηση σε σχέση με τα 23,5 δισεκ. δολάρια που είχαν δεσμευθεί να προσφέρουν οι δωρήτριες χώρες πριν τρία χρόνια.

Η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να δανειστεί από τις χρηματαγορές, γεγονός που θα της επιτρέψει να τετραπλασιάσει το ποσό αυτό, αποδεσμεύοντας με αυτό τον τρόπο 100 δισεκ, δολάρια σε νέα δάνεια και δωρεές, έναντι 93 δισεκ. δολαρίων το 2021.

«Η χρηματοδότηση αυτή θα χρησιμεύσει για τη στήριξη 78 χωρών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη», δήλωσε ο Ατζάι Μπάνγκα πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας σε ανακοίνωσή του.

Η IDA βοηθά τις 78 πιο φτωχές χώρες του κόσμου, κυρίως κράτη της Αφρικής, προσφέροντάς τους επιχορηγήσεις και δάνεια με χαμηλό ή και καθόλου επιτόκιο.

Η IDA χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις συνεισφορές των κρατών μελών της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τους δωρητές να συνεδριάζουν κάθε τρία χρόνια για να αναπληρώσουν τους πόρους αυτούς.

Η Παγκόσμια Τράπεζα χαρακτήρισε «ιστορική επιτυχία» την πιο πρόσφατη συγκέντρωση πόρων, ενώ εκτίμησε ότι αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης και υποστήριξης από την πλευρά των δωρητών και των πελατών».

Η αναπλήρωση των πόρων της IDA αποτελεί κρίσιμης σημασίας στοιχείο για τις δραστηριότητες της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι μεγαλύτερες δωρεές γίνονται από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Εξάλλου πολλές από τις 35 χώρες που άλλοτε επωφελούνταν από τη στήριξη της IDA -- όπως η Κίνα, η Τουρκία και η Νότια Κορέα—είναι πλέον «γενναιόδωροι» δωρητές της.

Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη χρηματοδότηση σχεδίων και προγραμμάτων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, για τη μείωση της φτώχειας και για τη βελτίωση της ζωής των πιο φτωχών σε διάφορους τομείς, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία ή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

