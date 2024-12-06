«Η εντολή που μου δώσατε είναι για 5 χρόνια και θα την ασκήσω μέχρι το τέλος», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της 10λεπτης ομιλίας του χθες, προσθέτοντας ότι θα ορίσει νέο πρωθυπουργό τις «επόμενες ημέρες».

Ήδη έχουν έρθει στη δημοσιότητα κάποια πιθανά ονόματα τα οποία έχει στο μυαλό του ο Μακρόν και θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του Μισέλ Μπαρνιέ. Εδώ είναι μερικά από αυτά:

Σεμπαστιέν Λεκόρνου

Ο Σεμπαστιέν Λεκόρνου αυτομόλησε από το κεντροδεξιό κόμμα Les Républicains και συσπειρώθηκε πίσω από την προεδρία του Μακρόν το 2017 όπου και έγινε ένας από τους πιο ένθερμους συμμάχους του Γάλλου προέδρου. Προσχώρησε στην κυβέρνηση του Μακρόν μαζί με τον Μπρούνο Λεμέρ, τον επί μακρόν υπουργό Οικονομικών του Μακρόν, και τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανίν, όπου και οι δύο έχουν αποστασιοποιηθεί από τους συντηρητικούς. Ο 38χρονος Λεκόρνου, υπηρέτησε πρόσφατα ως υπουργός Άμυνας στην απερχόμενη κυβέρνηση του Μπαρνιέ, επιβλέποντας τις αυξήσεις των αμυντικών δαπανών και την υποστήριξη της Γαλλίας στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο διερευνητικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart και η εφημερίδα Libération ανέφεραν ότι ο Λεκόρνου είχε δειπνήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά με τη μεγάλη αντίπαλο του Μακρόν, Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Ράλι (RN), και είχαν συζητήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ίδιος ο Λεκόρνου πάντως αρνήθηκε τη συνάντηση.

Φρανσουά Μπαϊρού

Ο 73χρονος Φρανσουά Μπαϊρού, είναι ένας κεντρώος βετεράνος του οποίου το κόμμα Δημοκρατικό Κίνημα (MoDem) αποτελεί μέρος της κυβερνώσας συμμαχίας του Μακρόν από το 2017.

Ο Μπαϊρού, επί χρόνια δήμαρχος της νοτιοδυτικής πόλης Πάου αποφάσισε αντί να τρέξει για μια τέταρτη προεδρική κούρσα το 2017, να συσπειρωθεί πίσω από τον Μακρόν.

Ο Μακρόν διόρισε τον Μπαϊρού ως υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά εκείνος παραιτήθηκε μόλις μερικές εβδομάδες αργότερα, εν μέσω έρευνας για φερόμενη δόλια απασχόληση των κοινοβουλευτικών βοηθών από το κόμμα του. Φέτος απαλλάχθηκε από κατηγορίες για απάτη.

Μπερνάρ Καζνέβ

Ο Μπερνάρ Καζνέβ ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος προτού παραιτηθεί το 2022 έπειτα από την οργή που ξέσπασε για την απόφαση του κόμματος να συνάψει εκλογικό σύμφωνο με το σκληρό αριστερό France Unbowed (LFI).

Ο 61χρονος Καζνέβ διετέλεσε πρωθυπουργός τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ. Πριν από αυτό, ήταν υπουργός Εσωτερικών, υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά την επίθεση στο Charlie Hebdo και την επίθεση ισλαμιστών στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015.

Το όνομά του κυκλοφόρησε επίσης το καλοκαίρι, καθώς ο Μακρόν αναζητούσε πρωθυπουργό μετά από τις ατελέσφορες πρόωρες εκλογές. Τελικά, ο Μακρόν επέλεξε τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ξαβιέ Μπερτράν

Ο 59χρονος Ξαβιέ Μπερτράν, είναι ένας κεντροδεξιός πολιτικός που ηγείται της βόρειας αποβιομηχανοποιημένης περιοχής Hauts de France, όπου ο Μακρόν επιδίωξε να αναπτύξει ένα οικοσύστημα γύρω από τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Μπερτράν υπηρέτησε ως υπουργός υπό τις συντηρητικές προεδρίες του Ζακ Σιράκ και του Νικολά Σαρκοζί και συμμετείχε στην προκριματική αναμέτρηση των Ρεπουμπλικανών πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2022.

Ο Μπερτράντ, ένας πρώην πωλητής ασφαλίσεων που κάποτε ονομαζόταν «floc floc» για τον ήχο που έκαναν τα παπούτσια του με τη λαστιχένια σόλα στο πέτρινο πάτωμα του κοινοβουλίου, ήταν επίσης μεταξύ των ονομάτων που ο Μακρόν θεωρούσε το καλοκαίρι πως θα ήταν κατάλληλο για τον ρόλο του πρωθυπουργού.

Φρανσουά Μπαρουά

Ο 59χρονος Φρανσουά Μπαρουά, είναι κεντροδεξιός πολιτικός, του οποίου ο πατέρας ήταν φίλος του εκλιπόντος προέδρου Σιράκ.

Υπηρέτησε για λίγο ως υπουργός Οικονομικών, μετά από μια θητεία ως υπουργός Προϋπολογισμού, στο αποκορύφωμα της κρίσης του δημόσιου χρέους της Ευρώπης το 2011-2012. Διορίστηκε πρόεδρος της Barclays της Γαλλίας το 2022.

Ο Μπαρουά είναι δήμαρχος της Τρουά από το 1995.

Γιατί οι αγορές και η ΕΕ δεν πανικοβάλλονται

Και παρά το γεγονός πως η Γαλλία δεν έχει προς το παρόν ούτε κυβέρνηση, ούτε προϋπολογισμό για το επόμενο έτος οι χρηματοπιστωτικές αγορές δε δείχνουν σημάδια ανησυχίας παρά τις προειδοποιήσεις του Μισέλ Μπαρνιέ ότι αν «πέσει» αυτό θα έχει αντίκτυπο στις αγορές.

Ωστόσο, ο δείκτης του γαλλικού χρηματιστηρίου, ο CAC 40 συνέχισε να ανεβαίνει ενώ η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των γαλλικών 10ετών ομολόγων και εκείνων της Γερμανίας, δεν έδειξαν σημάδια ανησυχίας.

«Δεν υπήρξε κίνηση της αγοράς γιατί δεν υπήρχε στοιχείο έκπληξης», δήλωσε ο Léo Barincou, ανώτερος Γάλλος οικονομολόγος στην Oxford Economics.

Η απουσία δράματος ήταν εξίσου σαφής στις Βρυξέλλες, όπου ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη υποβάθμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας ότι τα οικονομικά βασικά στοιχεία της Γαλλίας είναι σε καλή κατάσταση παρά το τεράστιο χρέος της.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι ο κύριος λόγος για αυτήν την εκκωφαντική σιωπή, είναι ότι εξακολουθεί να είναι μια κρίση χρέους που εκτυλίσσεται σε αργή κίνηση. Η Γαλλία μπορεί να πλέει σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά έχουν αποφασίσει να μην ανησυχούν, τουλάχιστον προς το παρόν.

«Αυτή η κρίση θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της S&P Global Market Intelligence, Ken Wattret. «Μέχρι στιγμής, η ανταπόκριση των χρηματοπιστωτικών αγορών σε αυτό ήταν σχετικά ευνοϊκή», είπε, προειδοποιώντας ότι η αντίδραση θα μπορούσε να επιδεινωθεί «όσο περισσότερο συνεχιστεί».

Πηγή: skai.gr

