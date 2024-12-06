Ο Μακρόν και ο πόλεμος των άκρων

Της Αθηνάς Παπακώστα

Στην πρώτη του τοποθέτηση ένα 24ωρο μετά την κατάρρευση της κεντροδεξιάς κυβέρνησης μειοψηφίας, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν αποκάλυψε τον νέο πρωθυπουργό της χώρας και επέλεξε να στραφεί κατά των… άκρων σε μία νέα προσπάθεια να παρουσιαστεί ως η εγγυήτρια δύναμη σταθερότητας στη χώρα. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» και το Νέο Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς, που την Τετάρτη ένωσαν τις δυνάμεις τους και καταψήφισαν την κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ σχηματίζοντας, όπως τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, ένα «αντιδημοκρατικό μέτωπο» με στόχο την πρόκληση χάους και την πρόωρη προσφυγή σε προεδρικές κάλπες.

«Δεν σκέφτονται εσάς, τις δυσκολίες σας και τη ζωή σας», είπε ο Εμάνουελ Μακρόν, «σκέφτονται μονάχα ένα πράγμα… τις προεδρικές εκλογές».

Από το προηγούμενο βράδυ το αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν Λυκ Μελανσόν είχε καλέσει τον πρόεδρο της Γαλλίας να υποβάλει την παραίτησή του με την Μαρίν Λεπέν να τονίζει ότι «η πίεση αυξάνεται» σημειώνοντας όμως – σε μία προσπάθεια να διαχωρίσει τη θέση της από το στρατόπεδο Μελανσόν - ότι είναι αποκλειστικά στο χέρι του Γάλλου προέδρου να αποφασίσει τι θα πράξει. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος, που αντιμετωπίζει τη χειρότερη πολιτική κρίση τόσο της τρέχουσας όσο και της προηγούμενης θητείας του, ξεκαθάρισε ότι δεν θα παραιτηθεί και θα παραμείνει πρόεδρος μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, το 2027.

Κατηγορώντας τους αντιπάλους του για τη δημιουργία «πολιτικού χάους», ο Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε την απόφασή του, το περασμένο καλοκαίρι, να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές και, κρίνοντας ότι οι συμβιβασμοί είναι απαραίτητοι, υπογράμμισε ότι αρχίζει μία νέα περίοδος για τη Γαλλία.

Βήμα πρώτο ο διορισμός νέου πρωθυπουργού που θα ηγηθεί μίας «κυβέρνησης εθνικού συμφέροντος» ώστε να καταθέσει το συντομότερο έναν προσωρινό προϋπολογισμό, ο οποίος θα μπορέσει να εγκριθεί μέσα στον Δεκέμβριο.

Σκοπός, όπως εξήγησε, «να υπάρξει χρηματοδότηση του κράτους και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από τις αρχές του 2025», προκειμένου η Γαλλία να αποφύγει ένα επώδυνο shutdown εντός Δεκεμβρίου. Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα κυβέρνηση θα καταθέσει ολοκληρωμένο προϋπολογισμό για το 2025 στις αρχές του νέου έτους.

Στη Γαλλία ήδη η ονοματολογία έχει πάρει φωτιά με τα ονόματα των Σεμπαστιάν Λεκορνού, υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, του κεντρώου και πιστού πολιτικού του συμμάχου Φρανσουά Μπαϊρου, του υπουργού Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιώ αλλά και του πρώην πρωθυπουργού Μπερνάρ Καζνέβ να πέφτουν στο τραπέζι ως οι πιθανότερο εκλεκτοί για τη θέση.

Όποιος όμως κι αν είναι ο… τυχερός θα πρέπει η κατακερματισμένη γαλλική εθνοσυνέλευση να ανάψει το πράσινο φως για το νέο κυβερνητικό σχήμα. Πρόκειται για μία νέα εξίσωση, η δυσκολία της οποίας αποδείχθηκε το περασμένο καλοκαίρι όταν ο Γκαμπριέλ Ατάλ χρειάστηκε να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός για δύο μήνες.

Ρυθμιστικό ρόλο για την επόμενη ημέρα θα έχει η Μαρίν Λεπέν, το δηλητήριο της οποίας προχωρά αργά και σταθερά ανοίγοντάς της τον δρόμο για το πολυπόθητο για εκείνη Ελιζέ. Η ίδια δηλώνει ότι θα τηρήσει στάση εποικοδομητική για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, ενώ γνωρίζει, ότι το 64% θεωρεί υπεύθυνο για το πολιτικό αδιέξοδο της Γαλλίας τον πρόεδρο της χώρας, σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση για την εφημερίδα Le Figaro.

