Μαίνονται οι μάχες μεταξύ στρατού και τζιχαντιστών στην Συρία, αυτή την φορά γύρω από την πόλη Χομς την οποία επιχειρούν να καταλάβουν οι μαχητές της μετά την πτώση του Χαλεπίου και της Χάμα στα χέρια τους.

Νότια του Χαλεπιού, του δεύτερου κυριότερου αστικά κέντρου της Συρίας, η Χάμα επιβλέπει τον δρόμο προς τη Χομς, περίπου σαράντα χιλιόμετρα, και της Δαμασκού, δυο μεγαλουπόλεων που παραμένουν στα χέρια της κυβέρνησης.

Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών, οι αντάρτες, με αιχμή του δόρατος τους τζιχαντιστές της Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) προχώρησαν σήμερα προς τη Χομς και πλέον απέχουν πέντε χιλιόμετρα από την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Οι τζιχαντιστές, «εισήλθαν στις πόλεις Ράσταν και Ταμπλισέ», στην επαρχία Χομς, από όπου ήταν απούσες οι κυβερνητικές δυνάμεις, επεσήμανε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Παρατηρητήριο έκανε τα ξημερώματα λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς του καθεστώτος εναντίον οδικής γέφυρας στρατηγικής σημασίας που συνδέει την Χάμα με Χομς.

«Μαχητικά αεροσκάφη έκαναν αρκετά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της γέφυρας Αλ Ραστάν στον αυτοκινητόδρομο Χομς-Χάμα (...) στο πλαίσιο προσπάθειας να κοπεί ο δρόμος ανάμεσα στη Χάμα και τη Χομς και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Χομς», ανέφερε η ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία. Παράλληλα, «δυνάμεις του καθεστώτος μετέφεραν στη Χομς πάνω από 200 στρατιωτικά οχήματα που μετέφεραν όπλα και υλικό για να ενισχύσουν τις θέσεις τους», σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Ο σύρος υπουργός Άμυνας Αλί Αμπάς διαβεβαίωσε χθες πως η αναδίπλωση των κυβερνητικών δυνάμεων από τη Χάμα δεν είναι παρά «προσωρινό τακτικό μέτρο» και ότι παραμένουν «κοντά στην πόλη».

Φεύγουν από την πόλη οι αλεβίτες μουσουλμάνοι

Οι κάτοικοι της πόλης έφευγαν μαζικά χθες Πέμπτη από τη Χομς, ειδικά μέλη της κοινότητας των αλεβιτών, στην οποία ανήκει κι ο πρόεδρος Άσαντ, φοβούμενοι την εισβολή των εξτρεμιστών της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), οι οποίοι λένε ότι θέλουν να ελευθερώσουν τη χώρα από τον Ασαντ και να ιδρύσουν μία ισλαμική δημοκρατία στη Συρία, σύμφωνα με τους νόμους της σαρία.

Κάτοικοι της Χομς, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, δεν έκρυβαν πως φοβούνται ότι οι αντικαθεστωτικοί θα προελάσουν και θα πάρουν την πόλη τους.

Την πόλη «πλακώνει ο φόβος», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαϊντάρ, κάτοικος συνοικίας των αλεβιτών στη Χομς, που θέλει να φύγει το ταχύτερο για την Ταρτούς, προπύργιο των αλεβιτών στις δυτικές ακτές, όπου έστειλε ήδη τους γονείς του.

Από την 27η Νοεμβρίου οι μάχες και οι βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 826 ανθρώπους, ανάμεσά τους 111 αμάχους, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από το σύνολο αυτό, 222 αντιμαχόμενοι σκοτώθηκαν από την Τρίτη στις εχθροπραξίες γύρω από τη Χάμα, σημείωσε η ΜΚΟ.

Στο μεταξύ ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι λόγω των συγκρούσεων μεταξύ των ανταρτών και των συριακών δυνάμεων, που ξέσπασαν στις 27 Νοεμβρίου, και της ραγδαίας προέλασης των τζιχαντιστών έχουν εκτοπιστεί 280.000 άνθρωποι, ενώ εξέφρασε την ανησυχία ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο.

Στο μεταξύ ο επικεφαλής της HTS, ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ότι «στόχος» της επιχείρησης των ανταρτών είναι «η ανατροπή του καθεστώτος» του Άσαντ.

Εν μέσω ανησυχιών ότι η HTS θα επιδιώξει να επιβάλλει τον αυστηρό ισλαμικό νόμο (σαρία) στις περιοχές που ελέγχει, ο αλ Τζολάνι δήλωσε στο CNN ότι η οργάνωσή του «μπορεί να διαλυθεί ανά πάσα στιγμή. Δεν αποτελεί η ίδια σκοπό, αλλά το μέσο για να πετύχουμε ένα σημαντικό έργο: να αντιμετωπίσουμε αυτό το καθεστώς».

Εικόνες από την κατάληψη της Χάμα και του Χαλεπίου

Αφού οι αντικαθεστωτικοί μπήκαν στη Χάμα, μέρος των κατοίκων βγήκε στον δρόμο, για τους επευφημήσει, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFP.

Κάποιοι από αυτούς έβαλαν φωτιά σε γιγαντιαίο πορτρέτο του σύρου προέδρου κρεμασμένο σε δημοτικό κτίριο (κεντρική φωτογραφία).

Αντικαθεστωτικοί πυροβολούσαν στον αέρα, κάποιοι γονάτιζαν και προσεύχονταν, ενώ πτώμα κειτόταν στον δρόμο.

Η συμμαχία των αντικαθεστωτικών ανακοίνωσε μέσω Telegram την «πλήρη απελευθέρωση» της πόλης και ότι έβγαλαν από την κεντρική φυλακή «εκατοντάδες κρατούμενους».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «πάνω από 200 στρατιωτικά οχήματα» έφυγαν από τη Χάμα προς τη Χομς.

Στο Χαλέπι, μεγάλη πόλη του βορρά, αστυνομικοί και στρατιωτικοί σχημάτιζαν ουρές για να ενταχθούν στις τάξεις των αντικαθεστωτικών. Ο αρχηγός της ΧΤΣ υποσχέθηκε πως οι άνδρες του δεν θα πάρουν «εκδίκηση» στη Χάμα, όπου ανέφερε ότι μπήκαν οι μαχητές του για να «ξανακλείσουν την πληγή που άνοιξε πριν από 40 χρόνια».

Η Χάμα υπήρξε θέατρο σφαγής που είχε διαπραχθεί από τον στρατό το 1982, επί των ημερών του Χάφεζ αλ Άσαντ —του πατέρα του νυν προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ— στην εξουσία, με σκοπό την κατάπνιξη εξέγερσης των Αδελφών Μουσουλμάνων.

Οι πρόσφατες εχθροπραξίες είναι οι πρώτες αυτού του μεγέθους από το 2020 στη χώρα, όπου ο καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και οδήγησε στην κατάτμηση της σε ζώνες επιρροής, όπου οι αντιμαχόμενοι υποστηρίζονται από διάφορες ξένες δυνάμεις.

