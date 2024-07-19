Καθησυχάζει την παγκόσμια κοινή γνώμη ο πρόεδρος και CEO της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike Τζορτζ Κερτζ, μετά το τεχνικό πρόβλημα που «έριξε» τα δίκτυα. Το πρόβλημα οφείλεται σε ενημέρωση ασφαλείας της εταιρείας στους servers της Microsoft που αφορά μεγάλους πελάτες (Azure), δηλαδή πολυεθνικές, τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες κλπ.



Το πρόβλημα εντοπίστηκε, «δεν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας ή κυβερνοεπίθεση» αναφέρει ο επικεφαλής της CrowdStrike στον λογαριασμό του στο X.



«Η CrowdStrike εργάζεται ενεργά με πελάτες που επηρεάζονται από ένα ελάττωμα που εντοπίστηκε σε μια ενημέρωση περιεχομένου για κεντρικούς υπολογιστές των Windows. Οι κεντρικοί υπολογιστές Mac και Linux δεν επηρεάζονται. Δεν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας ή κυβερνοεπίθεση. Το πρόβλημα εντοπίστηκε, απομονώθηκε και έχει αναπτυχθεί μια επιδιόρθωση. Παραπέμπουμε τους πελάτες στο portal υποστήριξης για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πλήρεις και συνεχείς ενημερώσεις στον ιστότοπό μας. Περαιτέρω συνιστούμε στους οργανισμούς να διασφαλίσουν ότι επικοινωνούν με τους εκπροσώπους της CrowdStrike μέσω επίσημων καναλιών. Η ομάδα μας είναι πλήρως κινητοποιημένη για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα των πελατών της CrowdStrike».

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We… July 19, 2024

Η ενημέρωση ασφαλείας της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike αφαιρέθηκε, ανακοίνωσε από πλευράς του ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft στο ιστολόγιό της.



«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επηρεαζόμενη ενημέρωση έχει αφαιρεθεί από την CrowdStrike. Οι πελάτες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα θα πρέπει να απευθυνθούν στην CrowdStrike για πρόσθετη βοήθεια.



»Επιπλέον, συνεχίζουμε να διερευνούμε πρόσθετες επιλογές περιορισμού του προβλήματος για τους πελάτες και θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν γνωστές».

«Στην Ελλάδα είναι πολύ μεμονωμένα τα προβλήματα» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

