«Στην Ελλάδα είναι πολύ μεμονωμένα τα προβλήματα» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου για το «ψηφιακό black out» που έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων παγκοσμίως.

Όπως διευκρίνισε, στη χώρα μας η αναβάθμιση του επίμαχου λογισμικού θα γινόταν αργότερα, και γι’ αυτό δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό τα συστήματα. Σε ό,τι αφορά τους απλούς χρήστες των Windows ο υπουργός διευκρίνισε ότι το λογισμικό ασφάλειας χρησιμοποιείται από μεγάλες επιχειρήσεις, και γι’ αυτό δεν θα τους επηρεάσει.



Ο κ. Παπαστεργίου έκανε λόγο για πρόβλημα σε ενημέρωση ασφαλείας που έριξε το σύστημα σε «ατέλειωτη λούπα».



Από πλευράς του, ο ειδικός στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Νταν Καρντ, επισήμανε στον Guardian ότι οι πολίτες «πρέπει να παραμείνουν ήρεμοι» ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την παγκόσμια τεχνική βλάβη που «έριξε» τα συστήματα και προκαλεί σωρεία προβλημάτων.



Η μεγάλη βλάβη μπορεί να έχει προκληθεί από ένα «σφάλμα σε μια τακτική ενημέρωση ασφαλείας» ανέφερε επίσης.



«Μοιάζει με σφάλμα σε μια τακτική ενημέρωση ασφαλείας, αντί για οποιαδήποτε μορφή «υπερεπίθεσης στον κυβερνοχώρο», αλλά εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμιες προκλήσεις, και είναι πιθανό να απαιτήσει μεγάλο αριθμό ατόμων να λάβουν διορθωτικά μέτρα.



«Οι εταιρείες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι ομάδες πληροφορικής τους υποστηρίζονται καλά, καθώς θα μπορούσε να είναι ένα δύσκολο και πολύ αγχωτικό Σαββατοκύριακο για αυτές καθώς βοηθούν τους πελάτες τους» σημείωσε δε.



Η σωρεία προβλημάτων στο δίκτυο πληροφορικής φαίνεται ότι συνδέεται με την εταιρεία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο Crowdstrike σε διακομιστές της Microsoft.

Δεν νομίζω ότι το περιστατικό αυτό έχει σχέση με την επίθεση στο κτηματολόγιο, και για την επίθεση δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ακολουθείται πρωτόκολλο σταδιακής επαναφοράς του συνόλου του συστήματος, είναι εν εξελίξει η διαδικασία θα έχουμε επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο, διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

