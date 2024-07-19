Τεχνική βλάβη σε σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τράπεζες, εταιρείες, μέσα ενημέρωσης, αεροδρόμια και σιδηροδρομικές μεταφορές σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Τουρκία.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας ως τις 11:00 ώρα Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληροφορικής.

Νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου σε ανακοίνωσή της στο Χ ενημέρωσε τους επιβάτες ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στο check -in λόγω τεχνικού προβλήματος.

Προβλήματα και σε αεροδρόμια στη Βρετανία - Ολλανδία λόγω της τεχνικής βλάβης

Οι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου στη Βρετανία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτόματα μηχανήματα καρτών επιβίβασης, ενώ οι οθονές δείχνουν μήνυμα που αναφέρει ότι "ο σέρβερ είναι εκτός διαδικτύου", δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ στην Ολλανδία -- ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης -- ανέφερε ότι έχει επίσης επηρεαστεί από την παγκόσμια τεχνική βλάβη, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν σήμερα θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με την αεροπορική τους εταιρεία.

"Η βλάβη έχει επηρεάσει τις πτήσεις από και προς το Σίπχολ", εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, προσθέτοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσες πτήσεις αφορά το πρόβλημα.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα

Ο τεχνολογικός γίγαντας Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που έπληξε αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως της Αυστραλίας.

"Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα άμβλυνσης", αναφέρει η επιχείρηση σε μήνυμά της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: skai.gr

