Σε πολλά διεθνή μέσα φιλοξενείται σήμερα το δράμα που έζησε μια 40χρονη γυναίκα στη Ρωσία, η οποία παραμορφώθηκε για πάντα από την φρικτή κακοποίηση που υπέστη από τον σύντροφό της.

Η Οξάνα Κουζμένκο υπέστη βασανιστήρια από τον 33χρονο Όλεγκ Στζεγκολίκιν, όταν του ζήτησε να χωρίσουν.

Τότε αυτός, όπως κατέθεσε το θύμα στο δικαστήριο αρχικά την «σταύρωσε» καρφώνοντας τα χέρια και τα πόδια της σε ξύλινες τάβλες και στη συνέχεια της έβαλε φωτιά.

Ολα αυτά έγιναν μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που δούλευε ο 33χρονος, στο Εκατερίνενμπουργκ.

«Μου έβγαλε τις μπότες και μετά πήρε το αριστερό μου πόδι και το κάρφωσε σε ένα ξύλο, ενώ στο δεξί μου πόδι άνοιξε μια τρύπα με κάτι σαν ανοιχτήρι. Στη συνέχεια έβγαλε ένα τσιγάρο και έναν αναπτήρα, μου έριξε βενζίνη και με άναψε σαν κερί», περιέγραψέ η 33χρονη στην κατάθεσή της, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μάλιστα, την ώρα που κάρφωνε τη σύντροφό του, ο Στζεγκολίκιν απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει.

Η Οξάνα Κουζμένκο – παρά τους φριχτούς της πόνους – κατάφερε να του ξεφύγει όταν ο 33χρονος της έδωσε εντολή να τον μεταφέρει κάπου με το αυτοκίνητό της.

Ο 33χρονος δράστης, καθόλη τη διάρκεια της δίκης, της έλεγε «σ' αγαπώ».

Ο Στζεγκολίκιν καταδικάστηκε τελικά σε 12ετή κάθειρξη αλλά δήλωσε εθελοντής στον πόλεμο στην Ουκρανία για να πέσει στα μαλακά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.