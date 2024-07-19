Μicrosoft για «ψηφιακό μπλακ άουτ»: Η «επηρεαζόμενη ενημέρωση αφαιρέθηκε»

Η ενημέρωση ασφαλείας της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike που προκάλεσε σωρεία προβλημάτων στα δίκτυα παγκοσμίως αφαιρέθηκε, ανακοίνωσε ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft στο ιστολόγιό της.



«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επηρεαζόμενη ενημέρωση έχει αφαιρεθεί από την CrowdStrike. Οι πελάτες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα θα πρέπει να απευθυνθούν στην CrowdStrike για πρόσθετη βοήθεια.



»Επιπλέον, συνεχίζουμε να διερευνούμε πρόσθετες επιλογές περιορισμού του προβλήματος για τους πελάτες και θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν γνωστές».

«Στην Ελλάδα είναι πολύ μεμονωμένα τα προβλήματα» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

