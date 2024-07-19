Τεχνική βλάβη επηρεάζει αεροδρόμια, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης, όπως και τράπεζες σε πολλές χώρες, την ώρα που ο τεχνολογικός κολοσσός ανέφερε ότι λαμβάνει «μέτρα άμβλυνσης» μέχρι να διευθετήσει το πρόβλημα.

Οι ειδικοί προσπαθούν να εντοπίσουν την αιτία των προβλημάτων εστιάζοντας σε δυσλειτουργίες κατά την ενημέρωση λογισμικού που έκανε η εταιρία κυβερνοασφάλειας, Crowdstrike σε διακομιστές της Microsoft.

Η Ελβετία κατηγορεί την Crowdstrike για τα προβλήματα. Μια ελαττωματική ενημέρωση λογισμικού ή λανθασμένη ρύθμιση παραμέτρων της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike βρίσκεται πίσω από το παγκόσμιο πρόβλημα στα συστήματα δήλωσε στο Reuters η ελβετική ομοσπονδιακή υπηρεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Αεροπορικές εταιρείες καθήλωσαν πτήσεις, ουρές αναμονής σχηματίστηκαν στα αεροδρόμια, προβλήματα αντιμετώπισαν η αυστραλιανή κρατική τηλεόραση ABC, το βρετανικό δίκτυο Sky News καθώς και το χρηματιστήριο του Λονδίνου ενώ εδώ και μερικές ώρες ο αριθμός των εταιρειών που αναφέρουν προβλήματα στη λειτουργία τους ή βλάβες αυξάνεται συνεχώς.

Σε μήνυμά της με τίτλο: «Υποβάθμιση υπηρεσίας», η Microsoft ανέφερε ότι οι χρήστες «ενδέχεται να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365».

Η Microsoft πρόσθεσε ότι κινητοποιείται «για τη διαχείριση αυτού του συμβάντος».

Πολλά αεροδρόμια ανακοίνωσαν ότι επηρεάστηκαν από τη βλάβη και κυρίως αυτά του Βερολίνου, το Άμστερνταμ- Σίπχολ, όλα τα ισπανικά, ενώ κάποιες αεροπορικές εταιρείες ανέφεραν επίσης προβλήματα: οι αμερικανικές Delta, United, American Airlines, οι ευρωπαϊκές Air France, Ryanair καθώς και τρεις ινδικές.

Στο μεταξύ δύο νοσοκομεία στη βόρεια Γερμανία, στις πόλεις Λίμπεκ και Κίελο, ακύρωσαν τις μη επείγουσες επεμβάσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα επικαλούμενα προβλήματα στο σύστημα πληροφορικής που συνδέεται με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Crowdstrike.

Η σημαντικότερη εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων στη Βρετανία ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκε από τεχνικό πρόβλημα του συστήματος πληροφορικής, κάτι το οποίο θα οδηγήσει «πιθανόν σε ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής».

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα

Ο τεχνολογικός γίγαντας Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που έπληξε αρκετές επιχειρήσεις και κυρίως αεροπορικές εταιρείες.

"Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα άμβλυνσης", αναφέρει η επιχείρηση σε μήνυμά της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε καθώς πολλές επιχειρήσεις αναφέρουν τεχνικά προβλήματα ή βλάβη: επιχειρήσεις στην Αυστραλία, όπως το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ και αλυσίδα σουπερμάρκετ, το αεροδρόμιο του Βερολίνου, ή ακόμη ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός φορέας της Βρετανίας, όπως και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Σε μήνυμά της με τίτλο "Υποβάθμιση υπηρεσίας", η Microsoft σημειώνει ότι οι χρήστες "ενδέχεται να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365".

H Microsoft προσθέτει ότι παραμένει "κινητοποιημένη για να διαχειριστεί αυτό το συμβάν, δίδοντας την μεγαλύτερη και επείγουσα προτεραιότητα, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο για τις υπόλοιπες εφαρμογές Microsoft 365 που βρίσκονται σε υποβαθμισμένη κατάσταση".

Το CNBC πάντως μεταδίδει ότι η Microsoft ανακοίνωσε πως οι υπηρεσίες cloud έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο σημειώνει πως πολλοί χρήστες συνεχίζουν να καταγράφουν προβλήματα. Σύμφωνα με το ξένο μέσο ενημέρωσης, αυτό συμβαίνει καθώς έχουν πέσει και τα συστήματα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike ύστερα από το τελευταίο update που έκανε στα συστήματά της.

Παπαστεργίου για παγκόσμιο «ψηφιακό black out»: Γιατί δεν «χτυπήθηκε» η Ελλάδα – Επηρεάζονται οι χρήστες Windows; Τι το προκάλεσε

«Στην Ελλάδα είναι πολύ μεμονωμένα τα προβλήματα» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου για το «ψηφιακό black out» που έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων παγκοσμίως.

Όπως διευκρίνισε, στη χώρα μας η αναβάθμιση του επίμαχου λογισμικού θα γινόταν αργότερα, και γι’ αυτό δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό τα συστήματα. Σε ό,τι αφορά τους απλούς χρήστες των Windows ο υπουργός διευκρίνισε ότι το λογισμικό ασφάλειας χρησιμοποιείται από μεγάλες επιχειρήσεις, και γι’ αυτό δεν θα τους επηρεάσει.



Ο κ. Παπαστεργίου έκανε λόγο για πρόβλημα σε ενημέρωση ασφαλείας που έριξε το σύστημα σε «ατέλειωτη λούπα».



Από πλευράς του, ο ειδικός στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Νταν Καρντ, επισήμανε στον Guardian ότι οι πολίτες «πρέπει να παραμείνουν ήρεμοι» ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την παγκόσμια τεχνική βλάβη που «έριξε» τα συστήματα και προκαλεί σωρεία προβλημάτων.



Η μεγάλη βλάβη μπορεί να έχει προκληθεί από ένα «σφάλμα σε μια τακτική ενημέρωση ασφαλείας» ανέφερε επίσης.



«Μοιάζει με σφάλμα σε μια τακτική ενημέρωση ασφαλείας, αντί για οποιαδήποτε μορφή «υπερεπίθεσης στον κυβερνοχώρο», αλλά εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμιες προκλήσεις, και είναι πιθανό να απαιτήσει μεγάλο αριθμό ατόμων να λάβουν διορθωτικά μέτρα.



«Οι εταιρείες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι ομάδες πληροφορικής τους υποστηρίζονται καλά, καθώς θα μπορούσε να είναι ένα δύσκολο και πολύ αγχωτικό Σαββατοκύριακο για αυτές καθώς βοηθούν τους πελάτες τους» σημείωσε δε.



Η σωρεία προβλημάτων στο δίκτυο πληροφορικής φαίνεται ότι συνδέεται με την εταιρεία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο Crowdstrike σε διακομιστές της Microsoft.

Οι τράπεζες μέχρι τώρα στην Ελλάδα δεν αναφέρουν προβλήματα από Microsoft.

Δεν υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ακυρώθηκαν 2 πτήσεις προς Γερμανία

Σύμφωνα με στέλεχος στον τομέα επικοινωνίας του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο γενικευμένο πρόβλημα, ωστόσο ακυρώθηκαν δύο πτήσεις που είχαν προορισμό την Γερμανία λόγω της αναστολής της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Aegean: Τα παγκόσμια τεχνικά προβλήματα δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά την επιχειρησιακή μας λειτουργία - Ενδέχεται να επηρεαστούν και πτήσεις μας από και προς αεροδρόμια, των οποίων η λειτουργία έχει επηρεασθεί

Η Aegean ενημερώνει ότι, όπως αποτυπώνεται και σε δημοσιεύματα Τύπου, λόγω των προβλημάτων σε πάροχο συστήματος antivirus, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις αερομεταφορές παγκοσμίως, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί σημαντικά η δική μας επιχειρησιακή λειτουργία.

Ωστόσο, τονίζεται "λόγω των προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα και σε συστήματα υποστήριξης, έχουν επηρεαστεί ορισμένες υπηρεσίες του site μας, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και πτήσεις μας από και προς αεροδρόμια, των οποίων η λειτουργία έχει επηρεασθεί".

"Οι επιβάτες μας μπορούν να ενημερώνονται από όλα τα επίσημα κανάλια της εταιρείας" επισημαίνει η AEGEAN.

Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Ακολουθείται πρωτόκολλο σταδιακής επαναφοράς του συνόλου του συστήματος

Δεν νομίζω ότι το περιστατικό αυτό έχει σχέση με την επίθεση στο κτηματολόγιο, και για την επίθεση δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ακολουθείται πρωτόκολλο σταδιακής επαναφοράς του συνόλου του συστήματος, είναι εν εξελίξει η διαδικασία θα έχουμε επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο, διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν τίθεται ζήτημα κυβερνοεπίθεσης» διαβεβαίωσε το υπ. Εσωτερικών της Γερμανίας

«Δεν τίθεται ζήτημα κυβερνοεπίθεσης» εναντίον της Γερμανίας, διαβεβαίωσε πριν από λίγο το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών, αναφερόμενο στα τεχνικά προβλήματα που έχουν από το πρωί προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία αεροδρομίων, τραπεζών και τηλεοπτικών σταθμών.

«Μία αιτία για τα προβλήματα στα δίκτυα πληροφορικής παγκοσμίως - και στην Γερμανία - είναι προφανώς η πλημμελής ενημέρωση ενός συστήματος ασφαλείας του κατασκευαστή Crowdstrike», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο και προσθέτει ότι, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στην Πληροφορική (BSI), ο κατασκευαστής έχει κοινοποιήσει μια προτεινόμενη λύση η οποία θα πρέπει τώρα να εφαρμοστεί από όσους έχουν πληγεί από την βλάβη. Επιπλέον η Microsoft ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι υπήρχε σφάλμα στην λειτουργία της Microsoft Azure. «Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν στοιχεία κυβερνοεπίθεσης. Τα περιστατικά αξιολογούνται συνεχώς και η BSI βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέλιξη της κατάστασης», τονίζει το υπουργείο.

Οι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου στη Βρετανία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτόματα μηχανήματα καρτών επιβίβασης, ενώ οι οθονές δείχνουν μήνυμα που αναφέρει ότι "ο σέρβερ είναι εκτός διαδικτύου", δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ στην Ολλανδία -- ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης -- ανέφερε ότι έχει επίσης επηρεαστεί από την παγκόσμια τεχνική βλάβη, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν σήμερα θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με την αεροπορική τους εταιρεία.

"Η βλάβη έχει επηρεάσει τις πτήσεις από και προς το Σίπχολ", εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, προσθέτοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσες πτήσεις αφορά το πρόβλημα.

Η Ισπανία κάνει λόγο για «ένα συμβάν στο σύστημα πληροφορικής» το οποίο έπληξε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

Η Aena διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων σε μήνυμά της στο Χ έκανε λόγο για πιθανές «καθυστερήσεις».

Η σκανδιναβική εταιρεία SAS επεσήμανε ότι τεχνικά προβλήματα επηρεάζουν το σύστημα κρατήσεών της, καθιστώντας αδύνατη την κράτηση εισιτηρίου μέσω του διαδικτύου.

H Ryanair προειδοποίησε τους πελάτες της για ενδεχόμενα προβλήματα «εξαιτίας παγκόσμιας βλάβης στο σύστημα πληροφορικής».

Προβλήματα ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει και το αεροδρόμιο της Πράγας στο σύστημα check-in που χρησιμοποιεί μεγάλος αριθμός αεροπορικών εταιρειών, σημειώνοντας ότι κάποιες αναχωρήσεις θα καθυστερήσουν.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρα αν όλες οι βλάβες συνδέονται με το πρόβλημα στην Crowdstrike.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας ως τις 11:00 ώρα Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληροφορικής

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας ως τις 11:00 ώρα Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληροφορικής.

«Προς το παρόν οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό συμβάν και κατά συνέπεια (...) χρειάστηκε να ανασταλεί η εναέρια κυκλοφορία ως τις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας)», εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Βερολίνου χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της βλάβης και χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου σε ανακοίνωσή της στο Χ ενημέρωσε τους επιβάτες ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στο check -in λόγω τεχνικού προβλήματος.

Τεχνική βλάβη στο σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων και εταιρειών σε πολλές χώρες, όπως η Αυστραλία, η Τουρκία και η Ισπανία.

Ο σημαντικότερος βρετανικός σιδηροδρομικός φορέας της Βρετανίας επηρεάστηκε από τεχνικό πρόβλημα του συστήματος πληροφορικής

Ο σημαντικότερος σιδηροδρομικός φορέας της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επηρεάστηκε από τεχνικό πρόβλημα του συστήματος πληροφορικής, κάτι το οποίο θα οδηγήσει πιθανόν σε ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

"Αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή εκτεταμένα προβλήματα του συστήματος πληροφορικής στο δίκτυό μας", ανακοίνωσαν σήμερα με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι τέσσερις σιδηροδρομικές εταιρείες του ομίλου Govia Thameslink Railway.

"Οι ομάδες μας τεχνικών πληροφορικής ερευνούν αυτήν τη στιγμή για να προσδιορίσουν την αιτία του προβλήματος", διευκρίνισαν, προσθέτοντας ότι αναμένονται "πιθανές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής", καθώς οι εταιρείες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα συστήματα που αφορούν τους οδηγούς.

"Άλλα σημαντικά συστήματα, κυρίως οι πλατφόρμες μας ενημέρωσης πελατών σε πραγματικό χρόνο, έχουν επίσης επηρεαστεί", συνεχίζουν στην ανάρτησή τους, συνιστώντας στους επιβάτες να αναζητήσουν προηγουμένως πληροφορίες για τα δρομολόγιά τους.

Η βλάβη αυτή σημειώνεται καθώς αυστραλιανές επιχειρήσεις επηρεάστηκαν από "τεχνικό πρόβλημα σε μεγάλη κλίμακα", ανακοίνωσε η μεγαλύτερη αρχή κυβερνοασφάλειας της χώρας.

Ο τεχνολογικός γίγαντας Microsoft ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι έχει λάβει "μέτρα άμβλυνσης" μετά το τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε πολλές επιχειρήσεις.

Ακυρώθηκαν πτήσεις στις ΗΠΑ

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ αναγκάστηκαν να ακυρώσουν πτήσεις σήμερα επικαλούμενες προβλήματα στην επικοινωνία.

Η American Airlines, η Delta Airlines, η United Airlines και η Allegiant Air καθήλωσαν τις πτήσεις τους. Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν η απόφαση αυτή συνδέεται με βλάβη της Microsoft.

Το βρετανικό Sky News δεν μπορεί να κάνει απευθείας μεταδόσεις, δηλώνει ο πρόεδρός του

Το βρετανικό Sky News, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, δεν μπορούσε σήμερα να εκπέμψει το πρόγραμμά του.

«Το Sky News δεν είναι σε θέση να μεταδώσει απευθείας τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα το πρωί, δηλώνοντας αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές ότι ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του δικτύου Ντέβιντ Ρόουντζ στην πλατφόρμα Χ.

Ένα παγκόσμιο τεχνικό πρόγραμμα σε σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τη λειτουργία επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες, όπως τα ισπανικά αεροδρόμια, μια τουρκική αεροπορική αερογραμμή, εταιρίες μέσων ενημέρωσης και τράπεζες στην Αυστραλία.

Εκτός δικτύου σύστημα κρατήσεων του τομέα υγείας στην Αγγλία

Σύστημα κρατήσεων του τομέα υγείας που χρησιμοποιείται από γιατρούς στην Αγγλία βρίσκεται εκτός δικτύου, αναφέρουν σε αναρτήσεις τους σήμερα στην πλατφόρμα X υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Ένα παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα σε σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τη λειτουργία επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού δικτύου Sky News, ισπανικών αεροδρομίων, αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης και τραπεζών.

Πολλές αυστραλιανές εταιρείες επηρεάζονται από "ευρείας κλίμακας τεχνική βλάβη" – H εταιρεία Crowdstrike αναφέρει ότι ενημερώθηκε για πρόβλημα στα Windows

Στην Αυστραλία μέσα ενημέρωσης, τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών αντιμετώπισαν τεχνικές βλάβες, οι οποίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συνδέονται με πρόβλημα της παγκόσμιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike.

"Ευρείας κλίμακας τεχνική βλάβη" επηρεάζει δεκάδες επιχειρήσεις στην Αυστραλία -- από τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών ως μέσα ενημέρωσης-- και φαίνεται πως συνδέεται με προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας Crowdstrike, δήλωσε εκπρόσωπος του αυστραλιανού υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Downdetector, η βλάβη επηρεάζει πολλές τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

"Έχω ενημερωθεί για μια μεγάλης κλίμακας τεχνική βλάβη που επηρεάζει αριθμό επιχειρήσεων και υπηρεσιών σε όλη την Αυστραλία σήμερα το απόγευμα", επεσήμανε μέσω Χ η Μισέλ ΜακΓκίνες, της αυστραλιανής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας.

"Οι τρέχουσες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η βλάβη αυτή συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της πλατφόρμας λογισμικού που χρησιμοποιούν οι εταιρείες που έχουν επηρεαστεί", πρόσθεσε η ίδια.

Εξάλλου η ΜακΓκίνες τόνισε ότι "δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υπονοούν ότι πρόκειται για περιστατικό συνδεόμενο με την κυβερνοασφάλεια".

Η κρατική ραδιοτηλεόραση της Αυστραλίας ABC ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει "μεγάλη τεχνική βλάβη", χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Από την πλευρά της, η Crowdstrike αναφέρει σε προηχογραφημένο μήνυμά της ότι είναι ενήμερη για αναφορές περί προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft που συνδέονται με τον αισθητήρα της Falcon.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν τα χρηματιστήρια στο Παρίσι και τη Φρανκφούρτη, το Λονδίνο επηρεάστηκε από παγκόσμια τεχνική βλάβη

Τα χρηματιστήρια του Παρισιού και της Φρανκφούρτης άνοιξαν σε αρνητικό έδαφος σήμερα και οδεύουν προς απώλειες σε εβδομαδιαία βάση εν μέσω οικονομικών και πολιτικών ανησυχιών που επηρεάζουν πολλούς κλάδους τις τελευταίες ημέρες.

Το χρηματιστήριο του Λονδίνου επλήγη σήμερα από τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε την πλατφόρμα του για μετάδοση πληροφοριών στην αγορά, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εμφάνιση της μεταβολής στον δείκτη FTSE100.

«Η υπηρεσία πληροφοριών RNS αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα που οφείλεται σε τρίτο μέρος και δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών», σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου. «Οι ομάδες τεχνικής υποστήριξης εργάζονται για να αποκαταστήσουν την υπηρεσία. Άλλες υπηρεσίες του ομίλου, και συγκεκριμένα το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά».

Ο δείκτης FTSE100 δεν εμφάνισε καμία μεταβολή στις 10:00 ώρα Ελλάδας, την ώρα έναρξης της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ περίπου 20 λεπτά αργότερα εμφανίστηκε να υποχωρεί κατά 0,61%.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, ο δείκτης CAC 40 του Παρισιού σημείωσε πτώση 0,27% και ο δείκτης Dax της Φρανκφούρτης υποχώρησε κατά 0,46%. Η εταιρία διαχείρισης του γερμανικού χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι το σύστημα συναλλαγών Xetra άρχισε να λειτουργεί κανονικά σήμερα το πρωί, ενώ και ο όμιλος του ελβετικού χρηματιστήριου ανακοίνωσε ότι τα συστήματά του λειτουργούν κανονικά.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.