Η Φλόριντα έγινε η πρώτη αμερικανική πολιτεία που μηνύει την OpenAI για τον σχεδιασμό και την ασφάλεια του chatbot τεχνητής νοημοσύνης (AI) της εταιρείας, του ChatGPT.

Η ευρείας κλίμακας αγωγή που κατατέθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα Τζέιμς Ουθμάιερ ισχυρίζεται ότι η OpenAI και το αφεντικό της, Σαμ Άλτμαν, θέτουν σε κίνδυνο και εθίζουν παιδιά, βοηθούν και υποκινούν δράστες μαζικών πυροβολισμών και παρασύρουν χρήστες στην αυτοκτονία, καθώς η εταιρεία κυνηγά το κέρδος.

Σε δήλωσή της ως απάντηση στην αγωγή, η OpenAI ανέφερε ότι έχει «θεσπίσει κορυφαίες για τον κλάδο προστασίες και πολιτικές».

Τα περιστατικά που οδήγησαν στην αγωγή

Η νομική ενέργεια έρχεται καθώς η Φλόριντα διεξάγει ποινική έρευνα για το αν το ChatGPT έπαιξε ρόλο στη δολοφονία δύο ανθρώπων κατά τη διάρκεια μαζικών πυροβολισμών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα πέρυσι.

Η αστική αγωγή της Φλόριντα στοχεύει επίσης στο να καταστήσει τον Άλτμαν προσωπικά υπεύθυνο για φερόμενη «απερίσκεπτη και σκόπιμη συμπεριφορά», συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης «απόλυτης αδιαφορίας για τον κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής που προκλήθηκε από τη συμπεριφορά των εταιρειών του», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το κατηγορητήριο διατυπώνει πολλαπλές κατηγορίες κατά της OpenAI, συμπεριλαμβανομένων παραπλανητικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, αμέλειας, παραβίασης των νόμων περί ευθύνης προϊόντων, δόλιας ψευδούς δήλωσης και πρόκλησης δημόσιας όχλησης.

Η προσφυγή επικαλείται τους μαζικούς πυροβολισμούς στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, καθώς και τη δολοφονία δύο διδακτορικών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, στην οποία ο ύποπτος φέρεται να έκανε ερωτήσεις στο ChatGPT σχετικά με την εξαφάνιση ανθρωπίνων σωμάτων, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

«Ο Σαμ Άλτμαν και το ChatGPT επέλεξαν τον αγώνα δρόμου της τεχνητής νοημοσύνης έναντι της ασφάλειας και της προστασίας των παιδιών μας. Επέλεξαν το κέρδος έναντι της δημόσιας ασφάλειας, και δεν πρόκειται να το ανεχτούμε αυτό εδώ στη Φλόριντα. Επομένως, θα τους καταστήσουμε υπόλογους», δήλωσε ο Ουθμάιερ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Η OpenAI ανέφερε σε δήλωσή της προς το BBC: «Το να χάνεις ένα παιδί είναι η πιο καταστροφική τραγωδία που μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια και γνωρίζουμε ότι καμία λέξη δεν μπορεί να προσεγγίσει τον πόνο μιας τέτοιας απώλειας.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια νέα και ισχυρή τεχνολογία, και πιστεύουμε ότι οι ανήλικοι χρειάζονται σημαντική προστασία, γι' αυτό και έχουμε θεσπίσει κορυφαίες για τον κλάδο προστασίες και πολιτικές».

Η εταιρεία δήλωσε ότι ενσωματώνει την ασφάλεια για τους ανηλίκους απευθείας στα προϊόντα της, επισημαίνοντας το εργαλείο ανίχνευσης ηλικίας και άλλους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν πώς τα παιδιά τους χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

«Γνωρίζουμε ότι το να επισημαίνουμε αυτό το έργο δεν θα φέρει πίσω ένα παιδί, αλλά είμαστε δεσμευμένοι να το κάνουμε σωστά», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI.

Οι άλλες δικαστικές διαμάχες των πλατφορμών

Η αγωγή έρχεται σε μια στιγμή που η OpenAI βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από δικαστικές αγωγές που επιτίθενται στην εταιρεία για τις πρακτικές ασφαλείας της, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που ισχυρίζονται ότι το ChatGPT λειτούργησε ως σύμβουλος αυτοκτονίας και πυροδότησε επιβλαβείς αυταπάτες.

Οικογένειες ορισμένων θυμάτων από τους μαζικούς πυροβολισμούς στο Τάμπλερ Ριτζ νωρίτερα φέτος στον Καναδά έχουν επίσης μηνύσει την OpenAI, η οποία απέκλεισε τον λογαριασμό ChatGPT του υπόπτου λόγω προβληματικής χρήσης, αλλά δεν ειδοποίησε τις αρχές.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη που δεν επικοινώνησε με την αστυνομία, αλλά δήλωσε ότι ο λογαριασμός του υπόπτου δεν πληρούσε το όριο που θα υποδείκνυε ένα αξιόπιστο ή επικείμενο σχέδιο για σοβαρή σωματική βλάβη σε άλλους.

Άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αντιμετωπίζουν επίσης νομικές προκλήσεις.

Νωρίτερα φέτος, ο πατέρας ενός άνδρα από τη Φλόριντα μήνυσε την Google, λέγοντας ότι το κορυφαίο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης της τροφοδότησε ένα παραλήρημα αυταπατών που ώθησε τον γιο του να αυτοκτονήσει.

Εν τω μεταξύ, εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της Meta (μητρικής του Instagram), της Snap Inc, του TikTok και του YouTube της Google, βρίσκονται αντιμέτωπες με καταιγισμό αγωγών από πολιτείες, σχολικές περιφέρειες και ιδιώτες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι σχεδιάζουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να είναι εθιστικά.

Τον Μάρτιο, η Meta και η Google κρίθηκαν υπεύθυνες για βλάβες που υπέστη ένας 20χρονος ενάγων, ο οποίος δήλωσε ότι οι εταιρείες κατασκεύασαν εσκεμμένα τις πλατφόρμες τους ώστε να προκαλούν εθισμό.

Η νίκη αυτή σηματοδότησε μια αξιοσημείωτη στροφή στο νομικό τοπίο. Οι εταιρείες τεχνολογίας υποστήριζαν επί μακρόν ότι δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αλλά οι υποθέσεις αστικής ευθύνης προϊόντων που αφορούν σχεδιαστικές επιλογές φαίνεται να κερδίζουν έδαφος.

Ο Ουθμάιερ και ο Κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις αμφότεροι Ρεπουμπλικάνοι, έχουν προκαλέσει απογοήτευση στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες απολάμβαναν σημαντική υποστήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Φλόριντα έχει αντισταθεί στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρεμποδίσει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης από τις αμερικανικές πολιτείες, και πρόσφατα πρότεινε μια «Χάρτα Δικαιωμάτων για την Τεχνητή Νοημοσύνη» για τους πολίτες, με στόχο την ενίσχυση του απορρήτου των δεδομένων και την προστασία των κατοίκων από τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων.

Πηγή: skai.gr

