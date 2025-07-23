Θλίψη στον παγκόσμιο μουσικό κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Ozzy Osbourne, του εμβληματικού τραγουδιστή των Black Sabbath και μίας από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ροκ και heavy metal σκηνής. Ο Osbourne πέθανε σε ηλικία 76 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Τρίτη.

«Με περισσότερη θλίψη απ’ όση μπορούν να εκφράσουν τα λόγια, πρέπει να ανακοινώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Ozzy Osbourne έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας. «Ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και αγάπη».

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την τελευταία του συναυλία στην πατρίδα του, το Μπέρμιγχαμ, όπου οι Black Sabbath αποχαιρέτησαν το κοινό τους με μια ιστορική εμφάνιση.

Συγκινητικά μηνύματα από μουσικούς και θαυμαστές

Ο Tony Iommi, συνιδρυτής των Black Sabbath, μίλησε για την απώλεια του «αδελφού» τους, ενώ ο μπασίστας Geezer Butler θυμήθηκε τη συγκίνηση της τελευταίας τους συναυλίας. Ο ντράμερ Bill Ward μοιράστηκε φωτογραφία τους, τιμώντας τον εκλιπόντα frontman.

Το συγκρότημα Metallica ανέφερε ότι «είναι αδύνατο να περιγράψουμε με λόγια» τι σήμαινε ο Ozzy Osbourne για εκείνους. «Ήρωας, είδωλο, πρωτοπόρος, πηγή έμπνευσης, μέντορας και πάνω απ’ όλα φίλος», ανέφεραν τα μέλη του συγκροτήματος σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X.

Το ίδιο συγκινητικό ήταν και το μήνυμα των Aerosmith, που τον χαρακτήρισαν «αδελφό στη ροκ» και έστειλαν την αγάπη τους «στα εκατομμύρια των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που ένιωσαν τη φωτιά του».

Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, ο αυτοαποκαλούμενος «Πρίγκιπας του Σκότους» ανέβηκε στη σκηνή του Μπέρμιγχαμ, πλαισιωμένος από καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από τη μουσική του – μεταξύ αυτών οι Metallica και οι Guns N’ Roses.

Ο Billy Corgan των Smashing Pumpkins, που συμμετείχε στη συναυλία, είπε στο BBC: «Κάποιοι από τους μεγαλύτερους μουσικούς ταξίδεψαν απ’ όλο τον κόσμο για να τιμήσουν την κληρονομιά αυτού του συγκροτήματος. Ήταν από τις σπουδαιότερες μουσικές στιγμές της ζωής μου».

Ο Sammy Hagar των Van Halen, ο οποίος επίσης έπαιξε στην αποχαιρετιστήρια συναυλία, σχολίασε: «Για κάποιον που ήταν τόσο κοντά στον θάνατο στις 5 Ιουλίου και παρ’ όλα αυτά ανέβηκε στη σκηνή... Ουάου! Αυτό τον βάζει σε δική του κατηγορία».

Θρύλος εντός και εκτός σκηνής

Ο Ozzy Osbourne έγινε γνωστός όχι μόνο για τη μουσική του αλλά και για τις εκκεντρικές του εμφανίσεις και τη «μεγαλύτερη από τη ζωή» προσωπικότητά του. Ο δημοσιογράφος Jem Aswad του Variety θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση, λέγοντας πως μπήκε στο δωμάτιο λίγο πριν το μεσημέρι φορώντας μπουρνούζι, γεμάτος κοσμήματα και χρυσά αξεσουάρ, αλλά ήταν «απόλυτα ευγενικός και φιλικός».

Στην Καλιφόρνια, θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Hollywood Walk of Fame, αφήνοντας λουλούδια στο αστέρι που φέρει το όνομά του. «Ο Osbourne δεν ήταν μόνο θρύλος της ροκ — ήταν πολιτισμικό σύμβολο που άλλαξε τη μουσική και αψήφησε κάθε προσδοκία», δήλωσε η παραγωγός του θεσμού, Ana Martinez.

Οι Black Sabbath άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία, με εμβληματικά τραγούδια όπως Paranoid, War Pigs και Iron Man, θέτοντας τα θεμέλια του heavy metal ήχου.

Ο Osbourne αποχώρησε από την μπάντα το 1979, λόγω εσωτερικών εντάσεων, και ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα με περισσότερους από 12 δίσκους. Το Crazy Train, η πρώτη του σόλο κυκλοφορία το 1980, παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του κομμάτια.

Ο Ozzy Osbourne αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Σάρον Όσμπορν, και τα έξι του παιδιά – τρία από κάθε γάμο.

