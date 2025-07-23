Συναγερμός στην Γκάμπια μετά τον εντοπισμό κρούσματος της mpox

Η Γκάμπια κήρυξε συναγερμό εξαιτίας της mpox, μετά τον εντοπισμό κρούσματος του ιού στην επικράτειά της, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, τη στιγμή που πολλές χώρες της δυτικής Αφρικής αντιμετωπίζουν έξαρση της επιδημίας.

«Εντοπίστηκε κρούσμα της mpox στη χώρα, χάρη στο σύστημα συνήθους (επιδημιολογικής) επιτήρησης», εξήγησε το υπουργείο Υγείας στην Μπανζούλ σε δελτίο Τύπου με χθεσινή ημερομηνία.

«Ο εντοπισμός ενός και μόνο κρούσματος σε χώρα όπου η mpox δεν βρίσκεται σε κυκλοφορία το τρέχον διάστημα (...) απαιτεί άμεση αντίδραση», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε πως έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες ιχνηλάτησης των στενών επαφών του ασθενούς και αλληλούχησης του γονιδιώματος του ιού για να εξακριβωθεί σε ποιον υπότυπο ανήκει.

Η mpox, ασθένεια που προκαλεί ιός της ίδιας οικογένειας με αυτόν της ευλογιάς, εκδηλώνεται κυρίως με πυρετό, μυαλγίες και χαρακτηριστικά εξανθήματα.

Ο ιός, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη σημερινή ΛΔ Κονγκό το 1970, παρέμενε για χρόνια ενδημικός αλλά περιορισμένος σε περίπου δέκα κεντροαφρικανικά κράτη. Έχει δύο υπότυπους, τους «κλάδους» 1 και 2.

Αυτός ο τελευταίος άρχισε το 2022 να εξαπλώνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου ο ιός δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ πριν. Μολύνει κατά κανόνα ομοφυλόφιλους άνδρες, αλλά όχι μόνο.

Το 2024, ο ΠΟΥ κήρυξε το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για την επιδημία mpox.

Το τρέχον διάστημα καταγράφονται ξεσπάσματα και σε άλλα κράτη της δυτικής Αφρικής, ιδίως στη Λιβερία και στη Γουινέα.

