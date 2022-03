Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο ανακοίνωσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter ότι οι ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 10 ανθρώπους που στέκονταν στην ουρά για να προμηθευτούν ψωμί στην πόλη Τσερνίχιβ της Ουκρανίας.

Την είδηση ανέφερε νωρίτερα το Kiev Independent, επισημαίνοντας η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 10 π.μ.

Βίντεο που εντόπισε μέσω εφαρμογής γεωεντοπισμού το CNN επιβεβαίωσε ότι μια οβίδα ή ένας πύραυλος έπληξε μια ομάδα ανθρώπων το πρωί της Τετάρτης, ενώ ένας ρεπόρτερ που βρισκόταν στη σκηνή επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.