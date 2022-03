Το ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι Ukraine 24 έγινε στόχος χάκερ, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Ουκρανός πρόεδρος μέσα από βίντεό του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι όσα προβλήθηκαν στο κανάλι ήταν από τους χάκερ και αρνήθηκε ότι ζήτησε από τους Ουκρανούς να παραδοθούν.

The broadcast of the TV channel Ukraine-24 was hacked, and a fake appeal by Zelenskyy to lay down arms to the military appeared on the running line below pic.twitter.com/TdhLKOP81R