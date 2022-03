Στην Πολωνία επέστρεψαν σήμερα το πρωί οι πρωθυπουργοί της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβενίας, οι οποίοι χθες ταξίδεψαν στο Κίεβο σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και στήριξης της πληττόμενης ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ματέους Μοραβιέκι, της Τσεχίας, Πετρ Φιάλα, και της Σλοβενίας, Γιάνεζ Γιάνσα, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, και τον πρωθυπουργό το βράδυ της Τρίτης.

Ήταν η πρώτη επίσκεψη ξένων ηγετών στο Κίεβο από την ημέρα της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου.

Volodymyr Zelensky:"Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki,Deputy Prime Minister Jaroslaw Kaczynski, Czech Prime Minister Piotr Fiala and Slovenian Prime Minister Janez Jansa.Your visit to Kyiv at this difficult time is a powerful evidence of support We appreciate it very much. pic.twitter.com/t1AEcxAXTv