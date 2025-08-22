«Όχι» στην αποφυλάκιση του ενός από τους δύο αδερφούς Μενέντεζ

Δικαστική επιτροπή στην Καλιφόρνια απέρριψε χθες Πέμπτη αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους του Έρικ Μενέντεζ, πασίγνωστου στις ΗΠΑ διότι μαζί με τον αδελφό του, Λάιλ, δολοφόνησαν τους πλούσιους γονείς τους στη βίλα τους στο Μπέβερλι Χιλς πριν από 35 και πλέον χρόνια.

Ο κρατούμενος, 54 ετών σήμερα, άκουσε να «απορρίπτεται η απελευθέρωσή του με όρους για τρία χρόνια κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας» ενώπιον της επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Associated Press, το αίτημα απορρίφθηκε λόγω κακής συμπεριφοράς στη διάρκεια των χρόνων που βρίσκεται στη φυλακή.

Το αίτημα του αδελφού του, Λάιλ, είναι προγραμματισμένο να εξεταστεί χωριστά αργότερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.