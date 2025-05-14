Ο δικαστής του ανώτερου δικαστηρίου της κομητείας του Λος Άντζελες, Μάικλ Τζέσικ μείωσε την ποινή των αδελφών Μενέντεζ, κάτι που σημαίνει ότι τα δύο διαβόητα αδέρφια μπορούν πλέον να διεκδικήσουν την αποφυλάκισή τους.

Ο 57χρονος Λάιλ και ο 54χρονος Έρικ καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, ως ένοχοι για τη δολοφονία των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989.

Πέρυσι, ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Τζορτζ Γκασκόν, ζήτησε από έναν δικαστή να αλλάξει την ποινή των αδελφών από ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής σε 50 χρόνια κάθειρξη ή ισόβια κάθειρξη.

Την Τρίτη, ο δικαστής Μάικλ Τζέσικ, με απόφασή του, άνοιξε τον δρόμο για την υπό όρους αποφυλάκισή τους και την πιθανή απελευθέρωσή τους.

Η απόφαση ολοκληρώθηκε με την ολοκλήρωση μιας ολοήμερης ακρόασης, στην οποία κατέθεσαν αρκετοί συγγενείς, ένας συνταξιούχος δικαστής και ένας πρώην συγκρατούμενός τους υπέρ των προσπαθειών για μείωση της ποινής των αδελφών.

Τα αδέρφια εμφανίστηκαν στη διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες μέσω βιντεοσκόπησης από τη φυλακή του Σαν Ντιέγκο.

Αλλά με την απόφαση του δικαστή, πλέον δικαιούνται αποφυλάκιση -μετά από 35 χρόνια- υπό όρους βάσει του νόμου περί ανηλίκων παραβατών της Καλιφόρνια, επειδή διέπραξαν το έγκλημα όταν ήταν κάτω των 26 ετών.

Το συμβούλιο «αποφυλάκισης υπό όρους» της πολιτείας θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση για το αν τα αδέρφια θα παραμείνουν πίσω από τα κάγκελα ή θα αποφυλακιστούν.

«Δεν λέω ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι, δεν είναι δική μου δουλειά να αποφασίσω», είπε ο δικαστής Γέσιτς. «Πιστεύω ότι έχουν κάνει αρκετά τα τελευταία 35 χρόνια, ώστε να έχουν αυτή την ευκαιρία».

Κατά τη διάρκεια της αρχικής δίκης, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τα αδέρφια ότι σκότωσαν τους γονείς τους για μια κληρονομιά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, αν και η ομάδα υπεράσπισής τους υποστήριξε ότι ενήργησαν από αυτοάμυνα μετά από χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα τους.

Μια δραματική σειρά του Netflix και ένα επακόλουθο ντοκιμαντέρ για τους αδελφούς, τους επανέφεραν στο προσκήνιο πέρυσι και οδήγησαν σε νέες εκκλήσεις για την απελευθέρωσή τους - συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων μελών της οικογένειάς τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.