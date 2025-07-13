Οι διαβόητοι Έρικ και Λάιλ Μεντέντεζ – τα δύο αδέρφια που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989 και έγιναν διάσημα μέσα από τη σειρά του NETFLIX - περιμένουν με ανυπομονησία την ακρόαση για την αποφυλάκισή τους τον Αύγουστο: Σε αυτή θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απελευθέρωσή τους, μετά από 35 χρόνια που έχουν περάσει ήδη πίσω από τα κάγκελα.

Η ακρόαση για την αποφυλάκιση υπό όρους αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 13 Ιουνίου, αλλά αναβλήθηκε για τις 21 και 22 Αυγούστου.

Τα δύο αδέρφια ισχυριζόταν για χρόνια ότι οι πράξεις τους ήταν αυτοάμυνα, κάνοντας λόγο για μια ζωή σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης από τους γονείς τους. Έλεγαν μάλιστα ότι υπήρχαν στοιχεία – κυρίως μία επιστολή σε συγγενείς και μαρτυρία 3ου προσώπου – τα οποία επιβεβαίωναν τα βασανιστήρια που ζούσαν.

Αυτά στα στοιχεία δεν παρουσιαστήκαν ποτέ κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης δίκης τους και οι αδερφοί Μενέντεζ καταδικάστηκαν σε ισόβια, χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά

Περίπου οκτώ μήνες πριν από τη διπλή δολοφονία των γονιών τους, ο Έρικ φέρεται να έγραψε μια επιστολή στον ξάδερφό του, Άντι Κάνο, ισχυριζόμενος ότι ο πατέρας τους, Χοσέ, είχε κακοποιήσει σεξουαλικά αυτόν και τον Λάιλ.

Επιπλέον, δεκαετίες μετά, ο Ρόι Ροσέλο, μέλος του μουσικού συγκροτήματας αγοριών Menudo, κατέθεσε ενόρκως ότι ο Χοσέ, στέλεχος δισκογραφικής εταιρείας, τον βίασε όταν ήταν 14χρονο αγόρι, το 1983 ή το 1984.

Τον Μάρτιο του 2023, τα αδέρφια υπέβαλαν αίτηση για αποφυλάκιση ισχυριζόμενα ότι εάν τους είχε επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν την επιστολή του Κάνο ως αποδεικτικό στοιχείο και εάν η κατάθεση του Ροσέλο είχε υποβληθεί εγκαίρως και είχε παρουσιαστεί στη δίκη τους, το δικαστήριο δε θα τους είχε καταδικάσει.

Στη νέα δίκη, ο δικαστής επέβαλε στους αδελφούς ποινή φυλάκισης 50 ετών έως ισόβια με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για μελλοντική απελευθέρωσή τους.

Πριν λίγες ημέρες, στις 8 Ιουλίου, η δικαιοσύνη αποφάσισε επίσης να παρουσιαστεί στην ακρόαση για το αίτημα αποφυλάκισης η περιβόητη επιστολή και η ένορκη βεβαίωση του Ροσέλο, καθώς αποτελούν στοιχεία που δείχνουν ότι οι αδελφοί Μενέντεζ δικαιούνται αποφυλάκισης.

