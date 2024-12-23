Τουρκία: 4 νεκροί στη συντριβή ελικοπτέρου

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη ελικόπτερο στη Μούλα (νοτιοδυτική Τουρκία), ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης της ομώνυμης επαρχίας.

«Το ελικόπτερο κατέπεσε αφού προσέκρουσε στον 4ο όροφο νοσοκομείου κατά την απογείωση», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο πιλότοι, γιατρός και εργαζόμενος που επέβαιναν στο αεροσκάφος, διευκρίνισε ο κυβερνήτης στη Μούλα, ο Ιντρίς Ακμπιγίκ.

«Επικρατούσε πυκνή ομίχλη» και «διενεργείται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος», πρόσθεσε.

Πλάνα που μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, εικονίζουν το ελικόπτερο καθώς απογειώνεται μέσα σε πυκνή ομίχλη από την οροφή νοσοκομείου στη Μούλα. Είχε προορισμό την Αντάλια (Αττάλεια), στη νότια Τουρκία.

Το ελικόπτερο κατέπεσε σε άδειο οικόπεδο πλάι στο νοσοκομείο, διευκρίνισαν τουρκικά ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

