Η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στο Αφγανιστάν επαναλειτουργεί πλήρως

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες Κυριακή την επανέναρξη των δραστηριοτήτων της διπλωματικής αντιπροσωπείας της στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ, τρία και πλέον χρόνια αφού απέσυρε τους διπλωμάτες της εν μέσω χάους, καθώς ανακτούσαν την εξουσία οι Ταλιμπάν.

Λόγω «της επιθυμίας της κυβέρνησης του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να παρέχει όλες τις υπηρεσίες στον αδελφό αφγανικό λαό, αποφασίστηκε να ξαναρχίσουν οι δραστηριότητες της αποστολής του βασιλείου στην Καμπούλ από την 22η Δεκεμβρίου 2024», ανέφερε η σαουδαραβική πρεσβεία στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω X.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δεν απάντησε αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο της έθεσε ερωτήματα για το επίπεδο αντιπροσώπευσης του βασιλείου στην Καμπούλ.

Η Σαουδική Αραβία είχε ανακοινώσει τη 15η Αυγούστου 2021 πως απέσυρε τους διπλωμάτες της από την Καμπούλ εξαιτίας της «ασταθούς κατάστασης», καθώς οι Ταλιμπάν ανακτούσαν την εξουσία, εν μέσω της αποχώρησης των στρατευμάτων των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2021, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωνε πως ξανάρχισαν να παρέχονται προξενικές υπηρεσίες στο Αφγανιστάν, όπου το σαουδαραβικό κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας και διάσωσης (KSRelief) διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν δεν έχει αναγνωριστεί από καμιά χώρα αφότου το φονταμενταλιστικό κίνημα επανήλθε στην εξουσία το 2021.

Η Σαουδική Αραβία συγκαταλεγόταν στις μόλις τρεις χώρες —οι άλλες δύο ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν— οι οποίες είχαν αναγνωρίσει την προηγούμενη κυβέρνηση των Ταλιμπάν, προτού ανατραπεί μετά τη στρατιωτική εισβολή των ΗΠΑ το 2001.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

