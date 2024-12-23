Κολομβία: Ο ELN κηρύσσει μονομερή κατάπαυση του πυρός τις γιορτές

Η κολομβιανή οργάνωση ανταρτών ELN, που ξανάρχισε τον περασμένο μήνα ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή «μονομερή κατάπαυση του πυρός» ενόψει των εορτών του τέλους του έτους, με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η κατάπαυση του πυρός «θα αρχίσει (σήμερα Δευτέρα) 23η Δεκεμβρίου στις 00:00 (τοπική ώρα· στις 07:00 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

Η μονομερής κατάπαυση του πυρός αποτελεί «χειρονομία ειρήνης προς τον κολομβιανό λαό» με την ευκαιρία των «εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους», κατά την ανακοίνωση.

Ο ELN έχει ανακοινώσει παρόμοιες μονομερείς εκεχειρίες κατά τη διάρκεια των εορτών τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος Πέτρο μοιράστηκε την ανακοίνωση μέσω X, προσθέτοντας το σχόλιο: «Το τέλος του πολέμου είναι εθνικός στόχος για το 2025».

Ο ELN ανέφερε πως δόθηκε διαταγή στις μονάδες του «να μη διεξάγουν επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ενόπλων δυνάμεων του κράτους» το διάστημα που όρισε.

Η κυβέρνηση και ο ELN ξανάρχισαν τον Νοέμβριο τις ειρηνευτικές συνομιλίες που είχαν ανασταλεί τον Σεπτέμβριο, έπειτα από επίθεση των ανταρτών εναντίον στρατιωτικής βάσης με τρεις νεκρούς και 28 τραυματίες στις τάξεις των κυβερνητικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την κολομβιανή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, ο ELN διαθέτει περίπου 5.800 μαχητές.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο ξανάρχισε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον ELN στα τέλη του 2022, αφού έγινε ο πρώτος αρχηγός του κράτους που ανήκει στην αριστερά στην ιστορία της χώρας. Αλλά η ειρηνευτική διαδικασία συναντά πολλές δυσκολίες, τόσο εξαιτίας της συνέχισης των επιθέσ

