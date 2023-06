Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για έκρηξη στο φράγμα: Η Ρωσία πρέπει να «πληρώσει για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία»

Η Ρωσία θα πρέπει να «πληρώσει για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία» υποστήριξε σε ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Χαρακτηρίζει επίσης την καταστροφή του φράγματος Νόβα Καχόβκα: «εξωφρενική επίθεση σε αστική υποδομή [που] θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ανθρώπους στην περιοχή της Χερσώνας».

Επιβεβαιώνει επίσης ότι η ΕΕ έχει δεσμεύσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της, ο οποίος θα «παραδώσει γρήγορα» αντλίες υδάτων, πυροσβεστικούς σωλήνες, κινητούς σταθμούς καθαρισμού νερού και βάρκες σε όσους επλήγησαν μετά την έκρηξη του φράγματος.

