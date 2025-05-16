Πάνω από 100.000 άνθρωποι υπολογίζεται ότι συμμετείχαν στην κηδεία του πρώην Προέδρου της Ουρουγουάης Χοσέ Μουχίκα, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη από καρκίνο σε ηλικία 89 ετών στο φτωχικό αγρόκτημά του.

Οι Ουρουγουανοί είπαν το τελευταίο αντίο στον χαρισματικό πρώην πρόεδρό τους «Πέπε», μέσα σε κλίμα απόλυτης θλίψης.

Έπειτα από τη νεκρική πομπή και την κηδεία προχθές, Τετάρτη, στο κέντρο της πρωτεύουσας Μοντεβιδέο, η αγρυπνία προς τιμήν του πρώην Προέδρου συνεχίσθηκε μέχρι χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε αίθουσα του Νομοθετικού Μεγάρου, του κτιρίου που στεγάζει το κοινοβούλιο.

Δεκάδες χιλιάδες Ουρουγουανοί, όλων των ηλικιών, έκαναν ουρά για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στον πρώην ηγέτη τους. Μερικοί κρατούσαν λουλούδια στο χέρι, άλλοι είχαν ρίξει σημαίες στους ώμους τους.

Λίγο μετά τις 17:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδας), η αγρυπνία ολοκληρώθηκε μ' ένα χειροκρότημα που διάρκεσε πολλά λεπτά.

Η συγκίνηση μετατράπηκε σε τραγούδια. Χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν α καπέλα «Στον δον Χοσέ», έναν ύμνο της λαϊκής κουλτούρας που συνδέεται στενά με την αριστερά και κυρώς με τον «Πέπε» Μουχίκα.

Μετά την ολοκλήρωση της αγρυπνίας, η σορός του εκλιπόντος πρώην προέδρους της Ουρουγουάης θα αποτεφρωθεί και η τέφρα του θα επιστρέψει στο σπίτι του, στο φτωχικό αγρόκτημα στην περιφέρεια του Μοντεβιδέο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

