Με δάκρυα στα μάτια χιλιάδες Ουρουγουανοί βγήκαν στους δρόμους του Μοντεβιδέο για να τιμήσουν τη μνήμη του πρώην προέδρου της χώρας, Χοσέ “Πέπε” Μουχίκα, εμβληματικής προσωπικότητας της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

⬛️El cortejo fúnebre de José Mujica llegó a su primer punto de detención: la sede del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, en la calle Tristán Narvaja.



“Hasta siempre Pepe. Habrá patria para todas y todos”, dice una pancarta en el lugar. pic.twitter.com/H41SB8x3SK May 14, 2025

Ο πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης άφησε την τελευταία του πνοή χθες Τρίτη στο αγρόκτημά του, στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Σκεπασμένο με τη σημαία της Ουρουγουάης, το φέρετρο με τη σορό του Μουχίκα τοποθετήθηκε σε κιλλίβαντα που έσερναν άλογα. Η πομπή ξεκίνησε το πρωί από το προεδρικό μέγαρο με επικεφαλής τη σύζυγο του εκλιπόντος, την πρώην αντιπρόεδρο Λουσία Τοπολάνσκι, και τον νυν αρχηγό του κράτους Σαμαντού Όρσι.

Χιλιάδες άνθρωποι παρατάχθηκαν κατά μήκους της λεωφόρου 18ης Ιουλίου χειροκροτώντας καθώς περνούσε ο ιππήλατος κιλλίβαντας.

«Σ’ ευχαριστούμε Πέπε» φώναζαν κάποιοι, άλλοι ξεσπούσαν σε λυγμούς. Το όνομα του Χοσέ Μουχίκα είναι συνυφασμένο με τον αγώνα στον οποίο πρωτοστάτησε για να βοηθήσει τους πλέον ευάλωτους, είπε με δάκρυα στα μάτια η 46χρονη γιατρός Σολάνα Λοσάνο στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Υπό τους ήχους του «A don José», ενός παραδοσιακού τραγουδιού που συνδέεται με την αριστερά στην Ουρουγουάη, η νεκρική πομπή έφθασε στο Κοινοβούλιο, όπου θα τελεστεί αγρυπνία. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος.

«Έκανε γνωστή αυτήν τη μικρή χώρα σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο Μάουρο ντε λος Ρέγες, ένας 50χρονος δάσκαλος.

Ο «φτωχότερος πρόεδρος του κόσμου», όπως τον αποκαλούσαν, επειδή έδωσε σχεδόν όλον τον μισθό που λάμβανε ως αρχηγός του κράτους σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ο Χοσέ Μουχίκα έκανε την Ουρουγουάη πρωτοπόρο στην υιοθέτηση προοδευτικών μέτρων σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση, τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και τη νομιμοποίηση της κάνναβης (η πρώτη χώρα παγκοσμίως, το 2013). Ο πρώην αντάρτης βασανίστηκε και πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή – τα περισσότερα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας (1973-85). Εξελέγη βουλευτής, γερουσιαστής, διορίστηκε υπουργός και κατόπιν ανέλαβε την προεδρία της χώρας των 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

