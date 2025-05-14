Λογαριασμός
Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον πρώην πρόεδρο της Ουρουγουάης Μουχίκα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο «φτωχότερος πρόεδρος του κόσμου», όπως τον αποκαλούσαν, άφησε την τελευταία του πνοή χθες Τρίτη στο αγρόκτημά του, στα περίχωρα της πρωτεύουσας

José-Mujica

Με δάκρυα στα μάτια χιλιάδες Ουρουγουανοί βγήκαν στους δρόμους του Μοντεβιδέο για να τιμήσουν τη μνήμη του πρώην προέδρου της χώρας, Χοσέ “Πέπε” Μουχίκα, εμβληματικής προσωπικότητας της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Χοσέ “Πέπε” Μουχίκα

Ο πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης άφησε την τελευταία του πνοή χθες Τρίτη στο αγρόκτημά του, στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Σκεπασμένο με τη σημαία της Ουρουγουάης, το φέρετρο με τη σορό του Μουχίκα τοποθετήθηκε σε κιλλίβαντα που έσερναν άλογα. Η πομπή ξεκίνησε το πρωί από το προεδρικό μέγαρο με επικεφαλής τη σύζυγο του εκλιπόντος, την πρώην αντιπρόεδρο Λουσία Τοπολάνσκι, και τον νυν αρχηγό του κράτους Σαμαντού Όρσι.

Χοσέ “Πέπε” Μουχίκα

Χιλιάδες άνθρωποι παρατάχθηκαν κατά μήκους της λεωφόρου 18ης Ιουλίου χειροκροτώντας καθώς περνούσε ο ιππήλατος κιλλίβαντας.

«Σ’ ευχαριστούμε Πέπε» φώναζαν κάποιοι, άλλοι ξεσπούσαν σε λυγμούς. Το όνομα του Χοσέ Μουχίκα είναι συνυφασμένο με τον αγώνα στον οποίο πρωτοστάτησε για να βοηθήσει τους πλέον ευάλωτους, είπε με δάκρυα στα μάτια η 46χρονη γιατρός Σολάνα Λοσάνο στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Υπό τους ήχους του «A don José», ενός παραδοσιακού τραγουδιού που συνδέεται με την αριστερά στην Ουρουγουάη, η νεκρική πομπή έφθασε στο Κοινοβούλιο, όπου θα τελεστεί αγρυπνία. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος.

Χοσέ “Πέπε” Μουχίκα

«Έκανε γνωστή αυτήν τη μικρή χώρα σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο Μάουρο ντε λος Ρέγες, ένας 50χρονος δάσκαλος.

Ο «φτωχότερος πρόεδρος του κόσμου», όπως τον αποκαλούσαν, επειδή έδωσε σχεδόν όλον τον μισθό που λάμβανε ως αρχηγός του κράτους σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ο Χοσέ Μουχίκα έκανε την Ουρουγουάη πρωτοπόρο στην υιοθέτηση προοδευτικών μέτρων σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση, τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και τη νομιμοποίηση της κάνναβης (η πρώτη χώρα παγκοσμίως, το 2013). Ο πρώην αντάρτης βασανίστηκε και πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή – τα περισσότερα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας (1973-85). Εξελέγη βουλευτής, γερουσιαστής, διορίστηκε υπουργός και κατόπιν ανέλαβε την προεδρία της χώρας των 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

José Mujica

Πηγή: skai.gr

