Ο Μόρις, ένας αλιγάτορας που εμφανίστηκε σε πολλές χολιγουντιανές παραγωγές για πάνω από τρεις δεκαετίες, με πιο χαρακτηριστική την κωμωδία του 'Ανταμ Σάντλερ (Adam Sandler) "Happy Gilmore" το 1996, πέθανε σε μια φάρμα με αλιγάτορες στο νότιο Κολοράντο.

Ο Μόρις «αποσύρθηκε» το 2006 και μεταφέρθηκε στην Colorado Gator Farm στο μικρό χωριό Μόσκα του Κολοράντο. Με βάση τον ρυθμό ανάπτυξής του και την απώλεια δοντιών, ο Μόρις ήταν τουλάχιστον 80 ετών όταν πέθανε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Colorado Gator Farm μέσω Facebook.

Είχε μήκος σχεδόν 3,3 μέτρα και ζύγιζε 290 κιλά.

«'Άρχισε να συμπεριφέρεται περίεργα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν αντιδρούσε και δεν δεχόταν φαγητό» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της φάρμας Τζέι Γιανγκ (Jay Young), σε ένα βίντεο καθώς χάιδευε με δάκρυα στα μάτια, το κεφάλι του Μόρις.

«Ξέρω ότι είναι παράξενο για τους ανθρώπους το γεγονός ότι δεθήκαμε τόσο πολύ με έναν αλιγάτορα... πέρασε ευτυχισμένα εδώ και πέθανε από γηρατειά» συμπλήρωσε.

Η φάρμα ανακοίνωσε ότι «ο Morris [θα] ταριχευθεί» ώστε να διατηρηθεί η μνήμη του και «να συνεχίσει να τρομάζει τα παιδιά για τα επόμενα χρόνια...κάτι που θα ήθελε και ο ίδιος».

Η κινηματογραφική καριέρα του Μόρις

Η εμφάνιση του Μόρις σε παραγωγές του Χόλιγουντ ξεκίνησε το 1975, αφού εντοπίστηκε ως παράνομο κατοικίδιο στην πίσω αυλή ενός σπιτιού στο Λος 'Αντζελες.

Ο διάσημος αλιγάτορας συμμετείχε σε πολλές ταινίες μεταξύ των οποίων τα "Interview with the Vampire", "Dr. Dolittle 2" και "Blues Brothers 2000".

Ωστόσο, η πιο αξιοσημείωτη εμφάνισή του ήταν στο "Happy Gilmore}, μια ταινία για έναν αποτυχημένο και δύστροπο παίκτη του χόκεϊ που ανακαλύπτει το ταλέντο του στο γκολφ, σύμφωνα με το ΑP. Ο ομώνυμος χαρακτήρας, τον οποίο υποδύθηκε ο Σάντλερ, έρχεται αντιμέτωπος με τον Μόρις αφού μια απρόσεκτη μπαλιά γκολφ καταλήγει στο στόμα του ερπετού.

Ο Σάντλερ σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε: "Θα μας λείψεις πολύ. Μπορεί να ήσουν σκληρός με σκηνοθέτες, μακιγιέρ, ενδυματολόγους - πραγματικά με όποιον είχε χέρια ή πόδια - αλλά ξέρω ότι το έκανες για το απόλυτο καλό της ταινίας. Η μέρα που δεν έβγαινες από το τροχόσπιτό σου αν δεν σου στέλναμε 40 μαρούλια, μου δίδαξε ένα σημαντικό μάθημα: ποτέ μη συμβιβάζεσαι με την τέχνη σου».

Ο Μόρις είχε εμφανιστεί επίσης στις σειρές Coach, Night Court και Τhe Tonight Show with Jay Leno, με τον αείμνηστο Στιβ Ίργουιν (Steve Irwin).

Πηγή: skai.gr

