Τέταρτη θητεία θα διεκδικήσει ο Ερντογάν

Ο Ομέρ Τσελίκ, αντιπρόεδρος του ΑΚΡ, επιβεβαίωσε, ότι η διαδικασία αναζήτησης της φόρμουλας για άλλη μια θητεία για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ήδη αρχίσει

«Το σημαντικό», είπε ο εκπρόσωπος τύπου και αντιπρόεδρος του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, «είναι ότι η βούληση του έθνους μας εκδηλώνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω ότι θα πραγματοποιήσουμε αυτές τις διαδικασίες με τον πιο ευεργετικό τρόπο. Όταν βλέπουμε τα γεγονότα που εξελίσσονται γύρω μας, διαπιστώνουμε πόσο πολύτιμη είναι η γνώση και η πολιτική οξυδέρκεια του προέδρου μας» τόνισε.



Βέβαια, οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία είναι προγραμματισμένες για το 2028, ωστόσο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται να θέλει να προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές στο κόμμα του, αντικαθιστώντας μεγάλο ποσοστό των μελών του με νέους και γυναίκες πολιτικούς, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Το Κουρδικό και το Συριακό, εφόσον επιλυθούν με σωστό τρόπο, πιθανότατα είναι ζητήματα που θα ενισχύσουν τη δημοτικότητα του αν και παραμένουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες όπως οι σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας

Αύριο αναμένεται στην Άγκυρα υψηλή αντιπροσωπεία της νέας προσωρινής κυβέρνησης από τη Δαμασκό. Αποτελούμενη από τον υπουργό Εξωτερικών Άσαντ Χασάν Αλ Σιμπάνι, τον υπουργό Άμυνας Μουρχάφ Αμπού Κάσρα και τον διευθυντή της υπηρεσίας πληροφοριών Ενές Χαττάμπ. Θα συζητήσουν τις σχέσεις Τουρκίας-Συρίας καθώς και θέματα περιφερειακής συνεργασίας Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ήδη συναντήθηκε με τον Σύρο ΥΠΕΞ στη Σύνοδο για τη Συρία που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.



Στο Κουρδικό ολοκληρώθηκαν οι επαφές της αντιπροσωπείας του φιλοκουρδικού κόμματος DEM με τα κόμματα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και με τους έγκλειστους συμπροέδρους του πλέον ανενεργού φιλοκουρδικού κόμματος HDP. Όλοι συναίνεσαν στην ανάγκη για ειρηνική επίλυση του Κουρδικού ζητήματος, αν και η τουρκική ηγεσία ζητά άμεσα την αυτοδιάλυση του ΡΚΚ και την κατάθεση των όπλων. Μάλιστα, ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Μπαχτσελί μιλώντας νωρίτερα στην Κ.Ο. ζήτησε στη δεύτερη συνάντηση, που θα γίνει με τον Οτσαλάν, να ανακοινωθεί ο άνευ όρων τερματισμός της οργανωτικής ύπαρξης του ΡΚΚ και «να κλείσει αυτή η σελίδα αίματος», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.