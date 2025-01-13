Ενισχύει τον αντιδυτικό άξονα υπό την ηγεσία της Μόσχας ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς την Παρασκευή θα υπογράψει συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Τεχεράνη κατά την επίσκεψη του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν,

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο, «στις 17 Ιανουαρίου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος θα έρθει στη Μόσχα για επίσημη επίσκεψη».

«Μετά τις συνομιλίες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Μασούντ Πεζεσκιάν θα υπογράψουν τη Συνθήκη για την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ιράν», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, μεταξύ άλλων στο «εμπόριο, τις επενδύσεις, τις μεταφορές, την επιμελητεία, την ανθρωπιστική σφαίρα και τρέχοντα ζητήματα στην περιφερειακή και διεθνή ατζέντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η συμφωνία αναμένεται επίσης να εδραιώσει την αυξανόμενη στρατιωτική και πολιτική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο κρατών.

Οι δεσμοί της Μόσχας με το ιρανικό καθεστώς έχουν ενταθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το Ιράν παρείχε στη Ρωσία μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που χρησιμοποιούνται για τη στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ουκρανία.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα υπογράψει συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Ιράν «στο εγγύς μέλλον». Τον Δεκέμβριο, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι υπήρχαν σχέδια για κλείσιμο της συμφωνίας μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Πούτιν υπέγραψε παρόμοια συμφωνία με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν τον Ιούνιο, βάσει της οποίας και τα δύο μέρη συμφώνησαν να υποστηρίξουν στρατιωτικά το ένα το άλλο σε περίπτωση επίθεσης.



Πηγή: skai.gr

