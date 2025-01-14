Η αστυνομία στο κρατίδιο Κεράλα της νότιας Ινδίας συνέλαβε 44 άνδρες που κατηγορούνται ότι βίαζαν μια κοπέλα τα τελευταία πέντε χρόνια, από τότε που το κορίτσι ήταν 13 ετών μέχρι σήμερα που είναι 18, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της αστυνομίας, σε μια φρικώδη υπόθεση που έχει συγκλονίσει αυτό το παράκτιο τουριστικό θέρετρο.

Το θύμα, μια αθλήτρια που ανήκει σε αποκαλούμενη κοινότητα κατώτερης κάστας, που είναι γνωστή ως Νταλίτς, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 62 άτομα μέσα σε περίοδο πέντε ετών.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει 58 από αυτούς τους άνδρες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ανήλικοι και έχει συλλάβει 44 τις τελευταίες δύο ημέρες, τόνισαν αξιωματούχοι.

«Έχουμε ταυτοποιήσει τους υπόλοιπους 14 και θα συλληφθούν σύντομα», δήλωσε στο Reuters ο ΠΣ Ναντακούμαρ, υπαρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή Πατάναμιτα, όπου διεπράχθησαν τα εγκλήματα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως αφού η κοπέλα αφηγήθηκε τον ομαδικό βιασμό σε έναν εθελοντή κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης για το φύλο. Ο Ναντακούμαρ, ο οποίος ηγείται της έρευνας, είπε ότι οι λεπτομέρειες για το πώς διαπράχθηκαν τα εγκλήματα εξακολουθούν να διερευνώνται.

Στην κατάθεσή της στην αστυνομία, το θύμα είπε ότι οι βιασμοί ξεκίνησαν από τότε που ήταν 13 ετών, όταν ο γείτονάς της τη βίασε, όπως κατήγγειλε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τέσσερις από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικοι.

Σύμφωνα με την ινδική νομοθεσία, οι κατηγορούμενοι σε υποθέσεις βιασμού που αφορούν κατώτερες κάστες δεν αφήνονται αμέσως ελεύθεροι με εγγύηση.

Πάνω από 31.000 βιασμοί καταγγέλθηκαν το 2022 στην Ινδία, το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, και τα ποσοστά καταδίκης είναι άκρως χαμηλά.

Ο βιασμός και η δολοφονία ασκούμενης γιατρού πέρυσι στην ανατολική πόλη Καλκούτα προκάλεσε οργή σε ολόκληρη τη χώρα, με διαδηλώσεις και πορείες σε δρόμους, με αιτήματα για δράση κατά των κατηγορουμένων.

