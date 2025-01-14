Δαγκώματα από αστυνομικούς σκύλους, ξυλοδαρμούς, υπερκορεσμό των κέντρων κράτησης: το Συμβούλιο της Ευρώπης καταγγέλλει επαναλαμβανόμενη και επίμονη αστυνομική βία κατά των κρατουμένων στη γαλλόφωνη Ελβετία.

Σε έκθεσή της η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων έχει περιλάβει καταγγελίες αλλοδαπών κρατουμένων για κακοποίηση και χρήση υπερβάλλουσας βίας, κακομεταχείριση που περιλαμβάνει δαγκώματα από αστυνομικούς σκύλους, χτυπήματα με κλομπ, βίαιη καθήλωση στο έδαφος...

«Το ανησυχητικό ποσοστό των καταγγελιών για σκόπιμη κακοποίηση, κυρίως στο καντόνι της Γενεύης, δημιουργεί την εντύπωση ότι η αστυνομική βία αποτελεί διαρκή πρακτική», καταγγέλλει η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων που πραγματοποίησε επισκέψεις σε τέσσερα γαλλόφωνα καντόνια (Φριμπούρ, Γενεύη, Βαλέ και Βω).

Η Επιτροπή εκφράζει την δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι από μακρού συστάσεις της για την παροχή εγγυήσεων κατά της κακομεταχείρισης την στιγμή της σύλληψης δεν έχουν εφαρμοσθεί.

Η πρόσβαση σε δικηγόρο και γιατρό, καθώς και η ειδοποίηση συγγενούς θα πρέπει να χορηγούνται από την αρχή της κράτησης, γράφουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Στο καντόνι του Βο, οι ζώνες κράτησης των αστυνομικών τμημάτων συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για την κράτηση των συλληφθέντων «σε ακατάλληλες συνθήκες και για χρονικά διαστήματα που μπορεί να φθάσουν τις εβδομάδες, δηλαδή πέραν του χρονικού ορίου των 48 ωρών», σημειώνουν. «Θα έπρεπε να έχει μπει τέλος σε αυτήν την απαράδεκτη πρακτική».

Η Επιτροπή ζητά να ληφθούν μέτρα για την δίωξη των αστυνομικών που έχουν κατηγορηθεί για κακομεταχείριση και την γενίκευση της χρήσης της καταγραφής σε βίντεο των ανακριτικών διαδικασιών.

Επίσης, «ο υπερκορεσμός των φυλακών παραμένει σοβαρό πρόβλημα στα σωφρονιστικά ιδρύματα που επισκέφθηκε η Επιτροπή, κυρίως στα καντόνια της Γενεύης και του Βω», σύμφωνα με την έκθεση που αναφέρει κατάληψη χώρου κατά 132% και 166% σε δύο από τις φυλακές αυτές.

Στις απαντήσεις τους στο Συμβούλιο της Ευρώπης, οι αρχές των καντονίων αυτών διαβεβαιώνουν ότι «καμία κακομεταχείριση δεν είναι ανεκτή εκ μέρους των δυνάμεων της τάξης και ότι ενδεχόμενες καταχρήσεις καταγγέλλονται συστηματικά και γίνονται αντικείμενο έρευνας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

