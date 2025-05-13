Ριαμπκόφ: Η Ρωσία αναμένει να έχει απευθείας επαφές με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Η Ρωσία αναμένει να έχει απευθείας επαφές με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Η θέση πάνω στην οποία εργαζόμασταν και εργαζόμαστε, είναι γνωστή και εκφράζεται δημόσια. Οι εκπρόσωποί μας προετοιμάζονται για αυτές τις επαφές. Ελπίζουμε ότι η επαφή θα πραγματοποιηθεί και δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο για δημόσιες σχέσεις, με τις οποίες ασχολούνται με πάθος πολλές πρωτεύουσες», δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για σοβαρές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά ότι η Μόσχα αμφιβάλλει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για διαπραγμάτευση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιθυμεί να διαπραγματευτεί άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, καθώς –όπως είπε– μόνο ο Ρώσος ηγέτης μπορεί να επιβάλει μια τέτοια παύση των εχθροπραξιών.

Κατηγορώντας τον Πούτιν ότι «φοβάται» να τον συναντήσει, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, αναμένει «σκληρές κυρώσεις» από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδείκνυε πως η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διπλωματία.

«Επειδή απολύτως τα πάντα στη Ρωσία εξαρτώνται από τον Πούτιν, ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί μια κατάπαυση του πυρός και να τελειώσει ο πόλεμος είναι οι άμεσες συνομιλίες μαζί του», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

«Αν κάνει το βήμα να πει ότι είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός, τότε ανοίγει ο δρόμος για να συζητήσουμε όλα τα επιμέρους στοιχεία για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

«Και δεν αναφέρομαι καν στο γεγονός ότι φοβάται να με αντιμετωπίσει απευθείας», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, διευκρινίζοντας ότι πρώτα θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα και έπειτα θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη εφόσον ο Πούτιν εμφανιστεί εκεί.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι η Ουκρανία έχει προσκαλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί στη συνάντηση της Πέμπτης, αλλά η συμμετοχή του δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Τραμπ είχε εκφράσει την πρόθεση να συμμετάσχει στις συνομιλίες, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα.

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Κίνα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι υποστηρίζει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, την οποία –όπως σημείωσε– θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση πριν από οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες.



