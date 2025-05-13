Άνοιξε η αυλαία της δίκης του μεγιστάνα της μουσικής Σον «Ντίντι» Κομπς στη Νέα Υόρκη ο οποίος κατηγορείται για σωματεμπορία και εκβιασμό και αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η πρώην σύντροφος του «Ντίντι», τραγουδίστρια και μοντέλο της R&Β, Cassie ή αλλίως Κασάντρα Βεντούρα όπως είναι το όνομά της κατέθεσε σήμερα στη δίκη ως μάρτυρας. Η ίδια βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, αφότου μήνυσε τον Κομπς τον Νοέμβριο του 2023, ισχυριζόμενη χρόνια κακοποίησης. Πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν το 2024, από ένα περιστατικό μεταξύ του ζευγαριού σε διάδρομο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες, παρουσιάστηκαν χθες στο δικαστήριο, καθώς οι ένορκοι άκουγαν έναν πρώην φύλακα ασφαλείας που εργαζόταν στο ξενοδοχείο εκείνη την εποχή.

Κατά την κατάθεσή της ενώπιον του δικαστηρίου η γνωστή τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ήταν σε σχέση με τον «Ντίντι» για 10 χρόνια αλλά με διαλείμματα. Υποστήριξε ότι οι καυγάδες τους ήταν συχνοί και ότι ο «Ντίντι» ήταν βίαιος. Την έριχνε κάτω, την έσερνε και την κλωτσούσε. Από τα χτυπήματα έφερε συχνά μαύρα σημάδια στα μάτια και μώλωπες «σε όλο της το σώμα».

«Μου έδωσε έκσταση πριν την πρώτη φορά που κάναμε σεξ»

Η Cassie περιέγραψε στο δικαστήριο την πρώτη φορά που είχε σεξουαλική επαφή με τον Σον Κομπς. Ήταν σε ένα σκάφος στο Μαϊάμι και της είχε δώσει χάπι έκστασης, όπως είπε. Μετά από αυτό το ταξίδι, άρχισαν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, αλλά η σχέση τους δεν δημοσιοποιήθηκε για αρκετά χρόνια.

Η ίδια είπε ότι άρχισε να ταξιδεύει «παντού» με τον Κομπς. «Ήμουν η σκιά του», πρόσθεσε.

Ο πρώτος χρόνος της σχέσης τους ήταν διασκεδαστικός, και ήμουν «ερωτευμένη» μαζί του. Όταν ρωτήθηκε από την εισαγγελέα Έμιλι Τζόνσον για πόσο καιρό ένιωθε έτσι, είπε ότι ήταν κατά καιρούς και ότι άρχισε να βιώνει μια διαφορετική πλευρά του ράπερ.

Ο Κομπς ήθελε «να έχει τον έλεγχο της ζωής μου», ισχυρίστηκε η τραγουδίστρια, από την εμφάνισή της μέχρι τη δουλειά της και τους ανθρώπους με τους οποίους μιλούσε.

«Όλα κύλησαν πολύ γρήγορα για μένα και δεν υπήρχε τρόπος να παρακολουθήσω τι συνέβαινε».

Η ίδια υπογράμμισε στο δικαστήριο ότι ήταν νέα και άπειρη στην αρχή της σχέσης τους και «δεν είχε το λεξιλόγιο» για ορισμένα από τα πράγματα για τα οποία μιλούσαν. Αλλά όπως είπε ήταν «περίεργη» και ήθελε να είναι κοντά στον Κομπς, καθώς ήταν «συναρπαστικός» και εκείνη ένιωθε «ξεχωριστή», αλλά είπε επίσης ότι «δεν ήξερα πραγματικά τι ένιωθα».

«Ήξερα ότι θα με χτυπούσε στο πρόσωπο»

Η Cassie αναφέρθηκε και στις εναλλαγές της διάθεσης του Σον Κομπς λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της 10ετους σχέσης που είχαν, η οποία ξεκίνησε περίπου το 2008, η μουσικός ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σωματικά και ψυχολογικά.

«Έκανα λάθος γκριμάτσα και το επόμενο πράγμα που ήξερα ήταν ότι θα με χτυπούσε στο πρόσωπο.»

Θα μου έλεγε «πρόσεχε το στόμα σου» υποστήριξε και πρόσθεσε ότι η ψυχολογική κακοποίηση είναι «καθημερινή» όταν σου λέει «κάποιος συνεχώς τι να κάνεις».

Ερωτηθείς από την εισαγγελέα αν ο Σον Κομπς της έκανε σχόλια για την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, εκείνη απάντησε ότι τα σχόλια κυμαίνονταν από το ότι έδειχνε «πολύ μεξικάνικη» μέχρι το ότι τα μαλλιά της ήταν «άσχημα». Όπως είπε τα νύχια της έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη εμφάνιση - λευκά ή με γαλλικό μανικιούρ κατά τη διάρκεια των «φρικιαστικών» σεξουαλικών επαφών και ότι η εμφάνισή της ήταν «πολύ σημαντική» για τον ράπερ.

Κάποιες μέρες ήθελε να είναι «πολύ σέξι», άλλες «σαν αγοροκόριτσο», προσθέτει. «Ήταν απλώς πολύ αφοσιωμένος». Επίσης, είχαν συζητήσει για εμφυτεύματα στήθους και ότι εκείνος σχολίαζε το πώς γυμναζόταν και διατηρούσε τη φόρμα της.

«Σίγουρα η αυτοεκτίμησή μου δέχτηκε πλήγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης», είπε.

«Έβγαιναν όπλα πού και πού»

Επίσης, η Cassie κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο «Ντίντι» της έπαιρνε συχνά τις ηλεκτρονικές συσκευές, τα αυτοκίνητα και άλλα υπάρχοντά της ως μορφή τιμωρίας. Όταν ρωτήθηκε για πόσο καιρό μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, εκείνη απάντησε πως εξαρτιόταν από την αιτία της τιμωρίας.

Η Cassie ανέφερε ακόμη ότι ο Κομπς είχε όπλα στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και το Άλπιν του Νιου Τζέρσεϊ, και ότι υπήρξαν περιπτώσεις που είδε τα όπλα έξω από τα χρηματοκιβώτια, «τοποθετημένα από τους σεκιουριτάδες».

«Τα όπλα έβγαιναν πού και πού. Πάντα ένιωθα ότι ήταν μια τακτική εκφοβισμού», τόνισε.

Για το επεισόδιο στο ξενοδοχείο

Όταν η εισαγγελέας της έδειξε μια εικόνα από τους δυο τους στο ξενοδοχείο είπε ότι είχαν μια συνάντηση στο ξενοδοχείο, περιγράφοντάς την ως «φρικιαστική» αφού ο «Ντίντι» της είχε προτείνει σεξουαλική επαφή με ένα τρίτο άτομο κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της σχέσης τους. Όπως είπε τότε ήταν μόλις 22 ετών και το στομάχι της «ανακατευόταν». Υποστήριξε ότι ήταν μπερδεμένη και νευρική, αλλά αγαπούσε επίσης τον Κομπς και ήθελε να τον κάνει ευτυχισμένο. Έφτασε σε ένα σημείο που ένιωθε ότι δεν είχε άλλη επιλογή, είπε.

Αυτές οι «φρικιαστικές» καταστάσεις γίνανε «δουλειά» είπε η Cassie και ότι δεν υπήρχε «χώρος για οτιδήποτε άλλο».

Είπε ότι περιλάμβαναν χρήση ναρκωτικών και ποτό, καθώς και σεξουαλικές επαφές με αγνώστους, και ότι η μεγαλύτερη διήρκεσε τέσσερις ημέρες.

«Διαρκούσαν για μέρες, παίρνοντας ναρκωτικά και πίνοντας, κάνοντας σεξ με έναν άγνωστο», είπε. «Θα ήταν 36, 48, 72 ώρες, η μεγαλύτερη ήταν τέσσερις μέρες».

Τέλος, είπε ότι ηχογράφησε εκατοντάδες τραγούδια παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε μόνο ένα άλμπουμ και ένα mixtape αφού οι άλλες «δουλειές» είχαν προτεραιότητα έναντι της μουσικής της καριέρας.

«Ο Σον αποφάσισε ότι δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω άλλο άλμπουμ», είπε στο δικαστήριο.

«Ήμουν ξύπνια όλη την ώρα, χωρίς ύπνο»

Η Cassie είπε επίσης ότι ο Κομπς της ανέφερε την ηδονοβλεψία τους πρώτους μήνες της σχέσης τους, περιγράφοντάς την ως φαντασίωσή του να τη βλέπει να κάνει σεξ με έναν άλλο άντρα. Ο ράπερ της έμαθε για τον swinging «τρόπο ζωής» της αλλαγής συντρόφου. Λέει ότι στην αρχή σοκαρίστηκε, αλλά δεν ήθελε να τον αναστατώσει, οπότε συμφώνησε να το δοκιμάσει. Η ίδια ήταν μόλις 22 ετών όταν της πρότεινε για πρώτη φορά κάτι τέτοιο.

Όταν ρωτήθηκε για τον πρώτο συνοδό με τον οποίο συναντήθηκε, η Cassie είπε ότι δεν γνωρίζει το όνομά του, αλλά ότι πληρωνόταν για να την διασκεδάζει, να χορεύει και να κάνει σεξ μαζί της.

«Ήμουν μαστουρωμένη, οπότε δεν ένιωθα ιδιαίτερα. Μου συνέβη πραγματικά αυτό; Δεν ήξερα τι θα συνέβαινε μετά από αυτό, αν θα το κάναμε πιο συχνά. Είπα ναι σε περισσότερα, δεν ήθελα να τον αναστατώσω ή να τον θυμώσω».

Οι συνοδοί πληρώνονταν χιλιάδες λίρες, λέει, και «όλοι καθοδηγούνταν από τον Σον».

Αυτές οι συναντήσεις γίνονταν εβδομαδιαίες και συνεχείς και ότι ήταν «ξύπνια όλη την ώρα, χωρίς ύπνο», παρά το γεγονός ότι μερικές φορές διαρκούσαν αρκετές ημέρες. Τα ναρκωτικά την κρατούσαν ξύπνια, λέει.

Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να συμμετάσχει σε αυτά, η ίδια απάντησε: «Όχι, ένιωθα πολύ απαίσια με τον εαυτό μου, ένιωθα αηδιαστική, ένιωθα ταπεινωμένη».

«Δεν είχα λόγια να περιγράψω πόσο άσχημα ένιωθα. Δεν μπορούσα να μιλήσω σε κανέναν γι' αυτό.»

Πηγή: skai.gr

