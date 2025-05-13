Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα, Τρίτη ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας, καθώς και οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ακόμη και φιλοξενώντας διάσκεψη προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη.

Δεν πρέπει να χαθεί το παράθυρο ευκαιρίας που έχει δημιουργηθεί υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος και όπως είπε είναι σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης.

