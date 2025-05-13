Τουλάχιστον 28 νεκροί εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στη Χαν Γιούνις

Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε απόψε ότι τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Νοσοκομείου στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχαν οι ομάδες μας που βρίσκονται στο σημείο, 28 (νεκροί) έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής» από τα ερείπια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ. «Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, περισσότεροι από 20 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στο σπίτι της οικογένειας Αλ Αφγκάνι», κοντά στο νοσοκομείο που επλήγη.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τα πλήγματα στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, στόχος αυτής της επιχείρησης ήταν η εξόντωση του Μοχάμεντ Σινουάρ – αδελφού του δολοφονημένου ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ – ο οποίος φέρεται να έχει αναλάβει τα ηνία του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.