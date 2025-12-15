Σε εξέλιξη είναι για δεύτερη μέρα στο Βερολίνο οι κρίσιμες συνομιλίες Ζελένσκι με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, οι οποίες θα κρίνουν το μέλλον της Ουκρανίας.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας.

Δηλαδή, η Ουάσινγκτον πιέζει για να παραδοθούν στη Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. Οι Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία "πρέπει να αποσυρθεί"», πράγμα που το Κίεβο αρνείται.

«Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν τη θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.

Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ Τραμπ προβλέπει την παραχώρηση των ανατολικών ουκρανικών εδαφών σε Ντοντέτσκ, Λουχάνσκ, (στην περιοχή του Ντομπάς), Χερσώνα και Ζαπορίζια που έχει καταλάβει η Ρωσία από την αρχή του πολέμου.

Ωστόσο, στην περιοχή του Ντονμπάς, στο δυτικό Ντονέτσκ, η Ουκρανία εξακολουθεί να διατηρεί μία ζώνη περίπου 6.600 τ. χλμ. – περιλαμβανομένης μιας ζώνης οχύρωσης (fortress belt) που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της χώρας και αρνείται (προς ώρας) να την παραχωρήσει.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

