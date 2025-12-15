Reuters: Οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ υιοθετούν κυρώσεις που στοχεύουν τον ρωσικό «σκιώδη στόλο»

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν κυρώσεις που στοχεύουν όσους διευκολύνουν τον ρωσικό «σκιώδη στόλο» πετρελαιοφόρων, δήλωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος της ΕΕ, μετέδωσε το Reuters.

Οι κυρώσεις αφορούν εννέα λεγόμενους «διευκολυντές» του σκιώδους στόλου, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες συνδεδεμένοι με τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και ναυτιλιακές εταιρείες που κατέχουν και διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια.

Επιπλέον, στοχεύουν 14 πρόσωπα και οντότητες στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για υβριδικές απειλές, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Πηγή: skai.gr

