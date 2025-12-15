Μία σπάνια τοιχογραφία (fresco) του Ιησού Χριστού ως ο Καλός Ποιμένας έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι, στην αρχαία Νίκαια της Βιθυνίας στην επαρχία της Προύσας, στην Τουρκία.

Η νωπογραφία του 3ου αιώνα ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο σε έναν υπόγειο τάφο στο χωριό Χισάρντερε, κοντά στο σημερινό Ιζνίκ και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα από την πρώιμη χριστιανική εποχή της Ανατολίας.

Μάλιστα, πιστεύεται ότι είναι η καλύτερα διατηρημένη του είδους της μέχρι σήμερα.

Η τοιχογραφία του Καλού Ποιμένα απεικονίζει τον Ιησού με ρωμαϊκά χαρακτηριστικά: έναν νεανικό, καθαρό και ξυρισμένο Ιησού με τήβεννο, ο οποίος μεταφέρει στους ώμους του μια κατσίκα

Ο τάφος πιστεύεται ότι χρονολογείται από τον 3ο αιώνα, μια εποχή κατά την οποία οι Χριστιανοί εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες διώξεις στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Οι τοίχοι και η οροφή του τάφου είναι επίσης διακοσμημένοι με τοιχογραφίες που παρουσιάζουν μοτίβα πουλιών και φυτών και πορτραίτα ευγενών ανδρών και γυναικών, συνοδευόμενα από δούλους-συνοδούς.

Η Έρεν Ερτέν Ερτέμ, αρχαιολόγος από το Μουσείο Ιζνίκ, δήλωσε στο ΑΡ ότι οι τοιχογραφίες δείχνουν «μια μετάβαση από τον ύστερο παγανισμό στον πρώιμο Χριστιανισμό, απεικονίζοντας τον νεκρό να στέλνεται στη μετά θάνατον ζωή με έναν θετικό και ταιριαστό τρόπο».

Τοιχογραφία της ρωμαϊκής εποχής απεικονίζει σκηνή συμποσίου μέσα στον πρόσφατα ανακαλυφθέν τάφο στο Ιζνίκ, στη βορειοδυτική Τουρκία

Στους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους, το μοτίβο του Καλού Ποιμένα έπαιζε βασικό ρόλο στην έκφραση της πίστης, υποδεικνύοντας προστασία, σωτηρία και θεία καθοδήγηση. Ωστόσο, μόνο λίγα παραδείγματα του «Καλού Ποιμένα» έχουν βρεθεί στην Ανατολία, και αυτό στο Χισάρντερε είναι το καλύτερα διατηρημένο.

Η επικεφαλής αρχαιολόγος Gulsen Kutbay περιέγραψε το έργο τέχνης ως το «μοναδικό ενδεχομένως παράδειγμα του είδους του στην περιοχή».

Αρχαιολόγοι καθαρίζουν και αποκαθιστούν τοιχογραφίες στο εσωτερικό του τάφου του 3ου αιώνα, όπου ανακαλύφθηκε η σπάνια παλαιοχριστιανική απεικόνιση του Ιησού ως «Καλός Ποιμένας», στο Ιζνίκ της Τουρκίας

Η ανασκαφή αποκάλυψε επίσης τους σκελετούς πέντε ατόμων, τρία από τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως δύο νεαροί ενήλικες και ένα βρέφος έξι μηνών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα τον περασμένο μήνα για τον εορτασμό της 1700ης επετείου της Συνόδου της Νίκαιας, δώρισε στον Ποντίφικα έναν πίνακα από πλακίδια με την ανακάλυψη του Καλού Ποιμένα.

Πηγή: skai.gr

